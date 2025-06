Lázárinfó Szombathelyen: három év alatt elkészülhet az M86-os, M87-es főút Körmend-Szombathely-Kőszeg között

"Az a feladat, hogy győzelemre vidd a csapatot!" - mondta Vámos Zoltánnak, hozzátéve, nem lesz könnyű feladat.

Megragadva az alkalmat itt is gratulált Nemény Andrásnak a tavalyi önkormányzati győzelemhez, sok sikert kívánt, egyben felajánlotta ismét együttműködését és a kormány segítségét. Szombathely elérhetőségének fejlesztése, a közlekedéshálózat és az északi ipari park fejlesztése is téma volt pénteki egyeztetésükön - tudtuk meg. Az M87 es és a M86-os utat koncessziós modellben építik meg három éven belül - jelentette be. A kiviteli tervek idén elkészülnek - koncessziós tenderen kiírják a kivitelezésre a pályázatot, s 52 km hosszan négy sávon épülhet meg az M86-os, M87-es főút Körmend-Szombathely-Kőszeg között. Ennek 160 milliárd, illetve 180 milliárd forint a várható költsége. A magyar állam 25 év alatt törleszti vissza majd ezt azoknak, akik ezt megépítik - tudtuk meg.