Kezdődik a levendulaszüret Vasban - Kekszben, szörpben, szárítva is jótékony hatású

A tíz legszebb magyarországi levendulafarm között harmadiknak említi a kemenessömjénit egy tavaly készített összeállítás. Nem kell sok időt eltöltenie az erre járónak, hogy megértse, miért: tiszta időben a Balatonig ellátni a dombtetőről, háttérben magasodik a Somló, lábunk előtt lila mező, a levegőt betölti a levendulaillat. Receptre kellene felírni...

Kezdődik a levendulaszüret Vasban

Fotó: Cseh Gábor

Ferencz Tibor és családja 2001-ben kezdett a faluban építkezni. Az anyatöveket akkor ültették a családi ház udvarán, a nagy álom kezdetéig azonban még tíz év telt el: a levendulafarm első három sorát 2011-ben telepítették. A következő évben további héttel bővült a terület, 2015 kialakították a labirintust, a legújabb telepítés pedig - már fóliával - a pandémia idején készült. A fólia elsősorban a gyomok ellen véd. - A levendula termesztése, ha már valaki kitanulta, nem túl bonyolult. A gyommentesítés egész évben ad munkát, de a sok év alatt kialakult a ritmus, mikor mit kell csinálni - meséli a házigazda.

Megjegyzi: reneszánszát éli a levendula Vasban, egyre többen kezdtek bele a növény nevelésébe, értékesíteni azonban nem olyan egyszerű, mint az elsőre gondolnánk.

Az idei levendulaterméssel elégedett Ferencz Tibor. Tavaly bő két héttel korábban bontott virágot a növény, idén optimális a fejlődésük. A hirtelen jött kánikula is jótékonyan hat a fejlődésére:

néhány egybefüggő meleg nap után a szárak szó szerint kihúzzák magukat, a levelek ezüstös színezetet kapnak, a buzogányok erőteljes lila árnyalatot öltenek. Nem hiába: a levendula mediterrán növény, ilyenkor érzi magát a legjobban.

Ma indul a szedd magad akció

Kemenessömjénben június 7-én kezdődik és várhatóan egy hónapon át tart a Szedd magad! akció. A nyitónapra valódi meditációs helyszínné változik a tér függőágyakkal, Kneipp-ösvénnyel, levendulás keksszel, vasárnap pedig még jógaórára is várják az érdeklődőket. A hétvége egyben a betakarítási szezon kezdete is: egy héten át kézzel, csokorra gyűjti majd a levendulát Ferencz Tibor. A tövek egyúttal szép gömbformát is kapnak, a másodvirágzás után ősszel ismét meg kell metszeni a levendulát - felesleges sajnálni.