„Isten a természetben és az Ő szentjeiben” – Lökkös Józsefnek nyílt kiállítása Nagykölkeden

Lökkös József: még sok a teendője

Géza atyával való barátság révén született meg az a 12 tagú sorozat, amely dr. Szávai Tamás: Szent Márton tisztelete a Magyar Királyság történetében című tanulmányának illusztrációja lett. Eredetileg az akvarell képek a répcelaki templom üvegablak tervei, azok formája keretezi a jeleneteket. Szent Márton tisztelete megmutatkozott Szent Adalbert, Szent István, Gellért püspök, Szent László, IV. Béla, Mátyás király és más uralkodók idejében, akik a keresztény állameszmény mintáját akarták követni.

A szentek között szerepel Boldog Bánffy Buzád, az egyetlen zalai születésű szent, a lepantói győzelmet kiimádkozó V. Piusz pápa, Boldog Ceferino, a romák védőszentje. A kiállítás meghívóján Márton püspököt ábrázoló kép található, akit Gallinaria szigetén – midőn a hunyor mérgező szárától megbetegedett – az imádság gyógyított meg. Az akvarellről szentkép is készült, amelynek hátoldalán a festő által írt, saját maga számára is fohásznak szánt ima olvasható. A kiállítás oly módon is egybevág a Laudato si enciklikával, hogy nem csak a természet megőrzendő harmóniáját mutatja be, hanem a társadalmi élet természetfeletti dimenzióját.

Józsefnek még sok a teendője: A Mária-ábrázolások összehasonlításának tanulmányba foglalását folytatni kellene a barokk kortól. Vasváron és a Batthyány-emlékszobában is akad még teendő. A zsennyei és rumi Rába-part, az erdők rejtelmes világa továbbra is vászonra kívánkozik, ahogy a Szentek tanúságtétele is. Várják a foglalkozásra érkező gyermekek az ismeretszerzéshez, és az alkotótársak a közös munkához. Vallja: Mária azt tanította nekünk, hogy amíg a reményt átadjuk a következő nemzedéknek, addig mi magunk is örökéletűek leszünk. Gárdonyi Géza pedig ezt írja: „Az erdő most is olyan, mintha mindig ünnep volna benne. A fák imádkoznak. A méhek hegedülnek: Ave Maria. A darazsak orgonálnak. A virágok ájtatosan sóhajtanak az égbe: a sóhajtásuk az illatuk.”