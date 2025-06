Pünkösdi kirakodóvásár volt Magyarszombatfán

Pünkösd vasárnapján a magyarszombatfai Fazekasház portája megtelt élettel és hagyományőrző programokkal. A pünkösdi fazekas kirakodóvásár keretében a helyi fazekasok és kistermelők mutatták be termékeiket, kézműves portékáikat, finomságaikat. A látogatók nemcsak vásárolhattak, hanem bepillantást is nyerhettek az őrségi fazekasság mindennapjaiba.

Magyarszombatfa: pünkösdi kirakodóvásár volt

Fotó: Zancsics Attila

Magyarszombatfa pünkösdje

A nap során a kemencében boglyaégetést végeztek, emellett fazekas korongozó bemutatót is tartottak, ahol az érdeklődők maguk is kipróbálhatták a mesterség alapfogásait. A lábaspajtánál található kemencében egész nap hagyományos, fonott őrségi perecet sütöttek. A vendégek megtekinthették a perecfonás folyamatát, és frissen kisült finomságokat is kóstolhattak. A Fazekasház ezen a napon egész napos tárlatvezetéssel várta az érdeklődőket, így a látogatók megismerhették a település és a környék fazekasságának múltját, tárgyi örökségét is.

A rendezvény során lehetőség nyílt a július 11–13. között megrendezésre kerülő Magyarszombatfai Fazekas Napok programjának ismertetésére és népszerűsítésére is. A Fazekasház portája így nemcsak a hagyományőrzés, hanem az élményszerű tanulás és a közösségi együttlét színterévé vált. A program célja az volt, hogy megmutassa: az őrségi hagyományok nem csupán múltidézők, hanem ma is élők és átélhetők – ha teret és lehetőséget adunk nekik.

Fotó: Zancsics Attila

