A Markusovszkyban a hőség sem akadály: így veszi fel a harcot a kánikulával a kórház

A várható nyári hőségre való felkészülés jegyében jelenleg is zajlik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hűtési rendszerének tavaszi felülvizsgálata. Az állapotfelmérést, karbantartást és a klíma beltéri egységek tisztítását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) munkatársai végzik, írja a Kommunikációs Osztály.

Fotó: VN Archív/Cseh Gábor

Markusovszky-kórház: a központi telephelyen több, mint 200 klímaberendezés

A klímaberendezésekre külön kitérnek: a kórháznak csak a szombathelyi központi telephelyén több, mint 200 darab klímaberendezés működik, a központi műtőben és helyiségeiben, valamint a gyermekosztálynak és a szülészetnek is helyet adó Komplex tömb műtőiben pedig folyadékhűtős rendszerek működnek. Ezek belső keringetésű, zárt rendszerek, amelyeket az egészségügyi és üzemeltetési biztonsági szempontok maximális figyelembe vételével alakítottak ki. „Ilyen nagyszámú berendezés esetén természetes, hogy főleg a nyári, extrém igénybevétel esetén előfordulnak meghibásodások, munkatársaink azonban arra törekednek, hogy a javítási munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak” – jegyzik meg.

A kórház hangsúlyozza: az infrastrukturális feltételeknek és az orvosok, szakdolgozók és műszaki munkatársak összehangolt munkájának köszönhetően a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az eddigi évekhez hasonlóan műtét az idei évben sem marad el az extrém meleg miatt.

Azzal zárják: a kórház menedzsmentje elkötelezett a szolgáltatási színvonal folyamatos emelése mellett, így az intézmény vasi cégekkel, társadalmi szervezetekkel is együttműködve számos új klímaberendezést is telepített az elmúlt években. A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályon jelenleg is folyamatban van 41 új berendezés beüzemelése, aminek köszönhetően jelentősen javul majd a beteg gyerekek és hozzátartozóik komfortérzete.