Már nem a 9 éves fiúra fogták, új sztorit vitt bíró elé a farkasgyilkossággal vádolt férfi

Két évvel ezelőtt az egész országot sokkolta az a hír, mely szerint kilőhették azt a jeladós svájci farkast, amely Svájctól egészen Hidasnémeti környékéig vándorolt. Ahogy akkor arról beszámoltunk, az M237-es számú védett szürke farkas ügyében azonnal nyomozásba kezdtek. Most az első bírósági tárgyalás megdöbbentő fordulatot hozott a megölt farkas ügyében.

Fordulatot hozott az első bírósági tárgyalás a megölt farkas ügyében

Forrás: tenyek.hu

Folyóba dobták a jeladót

A hazánkban szerencsétlenül járt állat minden bizonnyal európai társai között rekordernek is számított, mert csaknem 2000 kilométert tett meg, hogy saját családot alapítson. Erre azonban már nem volt lehetősége, ugyanis az első feltételezések szerint kilőtték. A farkason található 4 ezer eurót érő jeladót megrongálták, levágták, majd a Hernádba dobták. Az elkövetők pechjére azonban a rádiófrekvenciás jeladó tovább működött. Így találták meg a nyakörvet, amelyet búvárok hoztak fel a felszínre.

A 2023 áprilisában történt szörnyűség után nem kellett sokát várni, csupán három hónapot. A nyomozók megállapították, hogy a védett farkast 2023. április 1-jén Hidasnémeti külterületén pusztították el egy vadászó társaság tagjai, akik között hivatásos vadász is volt. Két szabolcsi férfit fogtak el augusztus 2-án. Az egyikük elfogásához a TEK bevetésére is szükség volt, mert engedéllyel tartott lőfegyvert.

Megtartották az első bírósági tárgyalást a megölt farkas ügyében

Teljesen új magyarázattal rukkolt elő az elsőrendű vádlott, aki korábban azt állította társával, hogy egyikük 9 éves fia lőtte le a védett farkast. Most azonban teljesen más forgatókönyvvel állt elő a férfi, számolt be róla a Tények. Elmondása szerint szó sem volt vadászatról és szándékos kilövésről. A farkast ismerőse gázolta el teljesen véletlenül. Majd arra is kitért, miért vágták le a jeladót az állat tetemről. Az elsőrendű vádlott így mesélte el a történeket teljesen új köntösben a bírónőnek:

Mondta Zsolt, hogy tényleg elütöttek egy...ööö kutyát. Mondtam, hogy menjünk ki és nézzük meg. Egy thermo távcsővel próbáltam a búzatáblát megnézni, lehetett látni a búzatáblában egy nyomot, hogy valami ment felfelé. 300 méterre az úttól meg is találtuk a farkast. Ott feküdt, már élettelen volt. Akkor láttuk, hogy jeladós nyakörv van a nyakában

– magyarázta a teljesen új sztorit a férfi, akinek mondatait fenntartásokkal kezelte a bíró. A férfi az is elmondta, hogy azért dobták a Hernádba a méregdrága jeladót, mert féltek az eljárástól és nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a farkas megölésének.

Nem történt kilövés, nem történt fegyverhasználat, nem történt vadászat. K. Gergely hozott egyedül vadászfegyvert, csak nála volt fegyver. Felmentünk a ház feletti lesre. Fent ültünk, beszélgettünk, semmit nem lőttünk.

– mesélte a körülményeket a vádlott, aki a természetkárosítást elismerte, azonban a lőfegyverrel visszaélést nem. A tárgyalás további tanúk meghallgatásával folytatódik.