Nyárnyitó piknik Navracsics Tiborral - Bizalomról, szóvirágokról, háborúról és településfejlesztésről

Nyárnyitó pikniket rendeztek a kámoni arborétumban szerda délután: Szombathelyről és tágabb térségéből érkeztek a résztvevők Vámos Zoltán főispán meghívására. Kapcsolat- és közösségépítésre, valamint a közös célok áttekintésére is kiváló lehetőséget teremtett az esemény: fehér asztal melett, kötetlenül, a kámoni arborétum árnyas fái alatt beszélgethettek a polgári értékrendet képviselők. A rendezvény színvonalát tovább emelte, hogy húsba vágó témákban is kérdezte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert a szombathelyi választókerület elnöke.

Fotó: Unger Tamás

Vámos Zoltán felidézte, hogyan jutott be politológia szakos hallgatóként barátjával az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Navracsics Tibor népszerű szemináriumára, és ezzel hogyan „pecsételődött meg” sorsa, s indult el életútja a politikában. A jó órás pódiumbeszélgetés során a közbeszéd eldurvulásáról, a polgári gondolkodásról, annak mibenlétéről is szó esett, mint ahogy arról is: mit jelent ma, 2025-ben a bizalom a politikában.

Mit jelent ma a bizalom a politikában?

Navracsics Tibor szerint az optimális eset az, amikor még azok is bíznak az emberben, akik nem szavaznak rá. Példaként hozta saját választókerületét, ahol a négy városban négy különböző pártállású polgármester regnál.

Amikor az ember kap egy ilyen választókerületet, és nincs ereje átalakítani, mert hogy olyan a választó közönség, hogy azt nem tudom elfideszesíteni, akkor hogyan tudok együttműködni a legkülönbözőbb pártállású polgármesterekkel úgy, hogy ott azért, legyenek eredmények, másrészt pedig ennek az oldalvizén adott esetben, hogy tudok annyira szimpatikussá válni egy szocialista szavazónak, hogy a választás napján azt mondja: egye fene, adok neki egy esélyt. Bár a pártállását nem bírom, de őrá szavazok. S ebben van nagyon nagy jelentősége a bizalomnak, amit nagyon nehéz fölépíteni, s nagyon könnyű lerombolni

– hallottuk a miniszter jótanácsát.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a szombathelyi nyárnyitó pikniken június 3-án

Fotó: Unger Tamás

Navracsics Tibor azt is hozzátette: ezért is figyeli mindig bizalmatlansággal a nagy retorikai futamokat, mert a „már pedig mindenkit el fogunk számoltatni, aki ehhez a bagázshoz tartozik” kijelentések törvényszerűen hozzák magukkal a bizalomvesztést.