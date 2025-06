Ilyet eddig csak a tv-ben láttál! A nyár slágere a nindzsapálya lesz Bükfürdőn – fotók

Számos újdonsággal készült az idei strandszezonra a Bükfürdő Thermal & Spa. Péntek reggel nyit az újjáépített büfésor, ahol elbontották a régi kiülőket és a konyharészt, helyére korszerű épületet, illetve teraszt emeltek. A kiszolgálás is ultramodern, több terminálon választhatjuk ki az ételeket, italokat, a könnyebb eligazodást fotók segítik. Fizetni bankkártyával, illetve forintban, euróban is lehet, és itt is van egy újítás: a pénzt egy automatába kell helyezni, majd innen kapjuk meg a visszajárót. A fejlesztés nemcsak az épületet érinti, hanem a konyhatechnológiát is, például új pizzasütőket, amelyekkel jelentősen rövidül a pizzakészítés ideje. További újdonság, hogy négy évszakos, prémium mobilházakkal bővült a fürdő négycsillagos kempingje. A gyerekeket célozza a nindzsapálya! Ilyen akadálypályát eddig csak a tévében láthattunk, ezen a nyáron azonban a Bükön strandoló fiatalok ki is próbálhatják.

Nagy kedvenc lehet a nindzsapálya. Középen Ágh Péter országgyűlési képviselő, mellette balra, Gönczi Tibor a fürdő vezérigazgató-helyettese, dr. Németh Sándor polgármester, dr. Gajda Tibor vezérigazgató

Fotó: Koszorú Mihály

A fürdő idei újításait Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, dr. Gajda Tibor, a gyógyfürdő vezérigazgatója, valamint dr. Németh Sándor, Bük polgármestere közösen tekintette meg.

Ágh Péter kiemelte: tovább folytatódik az elmúlt években elkezdett beruházássorozat. A város és a fürdő vezetése mindent megtesz a turizmus fejlesztése érdekében.

A mostani bejáráson jól látszott, hogy a kemping tovább fejlődött, akadálypályát létesítettek a medencében, illetve megújult a büfésor. Nagy reményekkel várják az idei szezont. Jó volt hallani dr. Gajda Tibor vezérigazgatótól, hogy a fürdő iránt folyamatos az érdeklődés. Nemzetközi viszonylatban is elismertek. Büszkék lehetnek a bükiek a fürdőben és a fürdő körül zajlott fejlesztéssorozatra.

- Pont a szezon kezdetére, a jó idő beköszöntére készültek el a fejlesztések – hangsúlyozta dr. Németh Sándor. - Minőségi szintet lépett a fürdő gasztronómiai kínálata. A kényelmesebb lett az ételrendelés, árnyékos étkezési lehetőséget biztosít a terasz.

Dr. Gajda Tibor elmondta,