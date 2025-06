Online zaklatás: áldozattá válhat bárki!

Az internet akkor is rejthet veszélyeket, ha direktben nem kapunk online bántást, példaként az előadó egy olyan történetet mesélt el, amelyben egy fiatal lány megosztott magáról egy vicces fotót, öt évvel később már felnőttként azonban egy állásinterjún éppen emiatt a kép miatt utasították el. A legtöbb cég ma már rákeres a jelentkezőre az interneten, hiszen egy jelentkező digitális lábnyoma nagyon sok információt árul el a jelentkezőről.

A zaklatók a legtöbb esetben maguk is áldozatok, sokszor családi problémák, önértékelési zavarok állnak a háttérben, a frusztráció kivetítéseként is lehet értelmezni az ilyen típusú bántalmazást. Zaklatásért és becsületsértő tartalmak megosztásáért komoly büntetéseket is lehet kapni, ami akár a zaklató jövőjére is hatással lehet, már csak ezért is érdemes kétszer is meggondolni, hogy valaki részt vesz-e a cyberbullyingban.