Izgalmas újdonságok az idei Őrségi vásáron - Íme, egy kis ízelítő

Bizonyos értelemben a Tökfesztivál nyomdokaiba lép az Őrségi vásár is – kezdi Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere a beszélgetést. Abban a megközelítésben mindenképpen, hogy az ott megszokott, szinte minden évre jutó fejlesztések, innovációk itt is kopogtatnak. Több olyan terület is van a vásár szervezése, rendezése és lebonyolítása körül, ahol mindig lehet előre lépni, jobbítani. Mindezeket természetesen a vásárba látogatók még nagyobb élménye és komfortjának érdekében. Lássuk hát, mik is lesznek ezek!

Őrségi vásár: milyen újdonságok várnak ránk idén?

Fotó: Szendi Péter

Sok tucatnyi programmal várnak az Őrségbe mindenkit

Már a megnyitó is változást fog mutatni – folytatja Őr Zoltán. Az eddig megszokott városközponti hely (a körforgalomnál) átadja helyét a Tökfesztiválon általános Nagyszínpadnak. Több előnye is lesz: ott nincs közlekedés, forgalom, tehát nem zavarják egymást autósok és a megnyitó közönsége. Másrészt kellemes fenyves környezetben és árnyékban vehetnek részt az érdeklődők. És nem állva, hiszen itt sok-sok ülőhelyet is biztosítanak számukra. A Nagyszínpadon kiegészítendő, idén már lesz egy Kisszínpad is, ahhoz közel: szemben, a Szikszay Edit Művelődési ház előtt. Így jobban és könnyebben zajlanak majd a nonstop programok.

A megnyitóhoz kapcsolódik az is, hogy idén jelentős szerepet vállal az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága. Ezt szimbolizálja az is, hogy a megnyitót dr. Németh Csaba, a szervezet igazgatója fogja tartani. És lesz más látható – sőt, simogatható! – megjelenése az együttműködésnek. Igen, hoznak kisállatokat, a gyerekek nagy-nagy örömére. Kézzelfogható közelségben tehát – aki pedig berzenkedne ez ellen, érdemes arra gondolni, hogy az Őrség vásárjain évszázadokon keresztül természetesen mindig megjelent a Természet – beleértve az állatokat is. Elég, ha csak a híres mezővárosi marhavásárokra gondolunk…

Az eseményre belépőjegy nem kellett eddig sem, ezentúl sem – csak a parkolásért kell fizetni. Ezt is megkönnyítik idén – a parkolójegyeket közvetlenül a helyszínen fogják árusítani. Nem kell tehát emiatt ide-oda szaladgálni.