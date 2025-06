Összetartozásunk tüze Vasban is lobogott - Vármegyeszerte emlékeztek a békediktátum aláírására

A Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola műsora és Lasics Olivér szavalata után Göncz László szlovéniai magyar író, történész, kisebbségkutató osztotta meg emlékező gondolatait. A több, mint 100 évvel ezelőtti történelmi eseményeket vázolva rámutatott: a legnagyobb probléma az volt, hogy az első világháború végén Magyarországot a vesztes oldalra sorolták, és hogy nem kapott meghívást a békekonferenciára, „pedig ott dőlt el minden” – húzta alá.

Később hozzátette: 1920 júniusában úgy írták alá a békediktátumot, ahogy azt már 1919 nyarán meghatározták.

Részletezte a Muravidék elcsatolásának történetét is – amire azért sem lehetett szerinte számítani, mert ez a terület a háborúban nem állt megszállás alatt. Felidézte azok visszaemlékezéseit is, akik Magyarországért harcoltak a fronton, majd onnan a Muravidékre hazatérve azzal szembesültek: már nincs hazájuk.

A rendezvény végén a Savaria Rézfúvós Együttes is színpadra állt.

Itt írtunk arról, hogy Ostffyasszonyfán emlékművet avattak a Nemzeti Összetartozás Napján.