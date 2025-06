Kitáncolták Vas legmagasabb májusfáját is

Pápoc civil szervezetei ápolják a hagyományt: 26 méter magas májusfát állítottak. Május elején számoltunk be arról, hogy ezzel Vas vármegye legmagasabb májusfáját helyezhették el a pápociak. Bár többen sajnálták, de a májusfáknak is rendelt ideje van, így a pápoci monumentális darabot is kitáncolták, majd kivágták a hétvégén.

Ágh Péter országgyűlési képviselő és Nováky Ernő, Pápoc polgármestere fűrészelte el a 26 méteres májusfát

Fotó: VN/Koszorú Mihály

Kitáncolták Pápocon a májusfát

A Kemenesszentpéteri Bíborvirág Néptánccsoport műsora után Ágh Péter országgyűlési képviselő és Nováky Ernő polgármester ragadott fűrészt.

A hétvégén Körmenden is kitáncolták a májusfát, arról itt olvashat bővebben.