Ők az idei szombathelyi pedagógusnapi kitüntetettek

Nyitottságával és kezdeményezőkészségével folyamatosan inspirálja kollégáit a szakmai fejlődésre, illetve segíti a pályakezdő és tapasztalt óvodapedagógusokat egyaránt. Mindig kiemelten kezeli a gyermekek, szülők és munkatársak elégedettségét, a folyamatos fejlődés és a minőségi nevelés elkötelezett támogatója.

Az általa vezetett intézmény kívül-belül megújult, ami nemcsak az épületi infrastruktúrájában, hanem a pedagógiai szemléletben is megmutatkozott. Kiemelkedő kapcsolatot ápol a társintézményekkel, valamint közéleti szerepvállalása révén hozzájárult városa hírnevének öregbítéséhez. A Szombathelyi Óvodák Igazgatói Munkaközösségének aktív tagja. Részt vesz az óvodai szabályzatok, dokumentumok felülvizsgálatában, módosításában. Kirándulásokat, csapatépítő programokat szervez.

Szakmai útja, elkötelezettsége, pedagógusi, szakértői és vezetői tevékenysége tiszteletre méltó. Munkájával, vezetői szemléletével, valamint példaértékű emberi magatartásával kiérdemelte mind a szülők, mind a munkatársai elismerését és nagyrabecsülését. Az általa képviselt értékek, a gyermekek iránti szeretet és a pedagógiai munka iránti szenvedély mindannyiunk számára követendő példa. Elismerjük a kiemelkedő munkáját, példamutató emberi és szakmai hozzáállását is, melyből mindannyian erőt meríthetünk.



Vöcsei Imre László – a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója

Vöcsei lmre első diplomáját 1987-ben szerezte a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán matematika-technika szakon. Három év múlva ugyanitt fizika tanári képesítést szerzett. A közoktatási vezetői szakvizsgát 2004-ben tette le. Legmagasabb iskolai végzettségét 2009-ben szerezte a NYME tanári MA képzési szakon. okleveles technika tanárként végzett. 1987 óta dolgozik az oktatásban, nevelőtanárként a Herman és a Savaria kollégiumaiban eredményesen tevékenykedett, a mai napig is működő kollégiumok közötti versenyeket honosított meg, 2002. óta vezetőként eredményesen végezte a munkáját, kollégiumvezető, intézményegység-vezető és igazgatóhelyettes beosztásban. Nyolc éve a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója.

2013-tól lát el középszintű érettségi vizsgaelnöki feladatokat, mint mestertanár, szakértőként részt vett az Oktatási Hivatal által szervezett tanfelügyeleti és pedagógus minősítési munkában, ezekben előadásokat is tartott a PSZSZ felkérésére. Országos mérések /PISA, nyelvi, kiegészítő, kompetencia/ lebonyolítását is vállalta a POK szervezésében. 2013 óta az ELTE technika tanárainak felkészítését is segíti.

Szombathelyen először kollégiumvezetőként vált ismertté, az ő javaslatára vette fel Hollán Ernő nevét a „Savaria” kollégiuma 2011-ben. A Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletében egy évtizeden keresztül volt a kollégiumi szekció vezetője, aktívan részt vett az országos Kollégiumi Szövetség munkájában is.

Jelenleg a megye legrégebbi „ipari” iskolájának igazgatója, vezetése alatt az intézmény diákjai több kiváló szakmai versenyeredményt értek el. A stratégiai partnerekkel /Centrum, Kamara, duális képzők/ kiváló kapcsolatokat ápol, a duális képzés elkötelezett híve. A szakképzés területén végzett szorgalmas munkájának eredményeként ma is meghatározó az iskola szerepe a régióban és Szombathelyen is, főként a szakképző iskolai képzésben. Munkatársaival lojális és empatikus. Az intézmény német, osztrák és erdélyi partnerekkel is szoros kapcsolatot ápol.