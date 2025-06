A változó világban még nagyobb szükség van a pedagógusokra - Elismerték őket Szentgotthárdon is

Dancsecsné Bálint Zsuzsanna tanítói diplomáját a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte 1985-ben. Friss diplomásként a 2. sz. Általános Iskolában helyezkedett el Szentgotthárdon, majd 2005-től a jelenlegi Szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában dolgozik.

Munkáját magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen, igényesen végzi. Hivatástudata példaértékű. Kiemelten figyel a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulóira. Értékrendjében fontos helyet foglal el a tudás, melyet tanítványaival is elfogadtat. Diákjai ennek megfelelően eredményesen is szerepelnek a különféle versenyeken. Személyes jópéldával igazi közösséggé formálja osztályait, ahol az olyan alapvető emberi értékek dominálnak, mint az egymás iránti tisztelet, elfogadás, együtt egymásért gondolkodásmódja és az őszinteség. A csapatépítő szabadidős programok szervezésében is élen jár, tanulóit a természet és a mozgás szeretetére ösztönzi. Tanórái élvezetesek, lendületes személyiségében minden gyermek talál ösztönzést és kapaszkodót, amiért szüleikkel együtt nagyon hálásak Zsuzsa néninek.

Nagyfokú empátiával fordul a gyerekek felé, tanítványai évek múltán is visszajárnak hozzá. Harmonikus kapcsolatot ápol a szülőkkel és pedagógus társaival. Tanácsért, segítségért bizalommal fordulhatnak hozzá. Négy évtizedes kiemelkedő munkája, a gyerekekért végzett áldozatos tevékenysége miatt méltó a „Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra".