Körbenéztünk a szombathelyi piacon – árakat is hoztunk!

Szombat reggel indultunk el a piacra. Még épphogy éledezett a város. Az utcákon nyugalom honolt, csak néhány autó zavarja meg a csendet. Valószínűleg a Szombathelyi Vásárcsarnok felé tartottak, ugyanis az épülethez közeledve egy egész más miliő fogadott minket. A piac környéke tele autókkal, parkolót alig találni, itt már órák óta zajlott az élet. Sürögnek-forognak a népek, sokan már túl vannak a bevásárláson, hazafelé veszik az irányt a kis kosarukkal.

Nagy a muskátli-kínálat most a piacon

Fotó: Szendi Péter

Élmény piacozni a Szombathelyi Városi Vásárcsarnokban

Belépve a csarnokba egyből felébredünk, a sok ember beszélgetése egy hangos alapzajt hoz, mindenki jön-megy, intézkedik, szinte energizál a légkör. Ahogy körbesétálunk a szombat reggeli piaci forgatagban, látjuk, hogy a kínálat most is bőséges, friss zöldségek és gyümölcsök sorakoznak fel előttünk. Egy kiló cseresznyét már 1500 forintért is látunk, de inkább a 2-3 ezer közötti ár a jellemző. A paprikát 1-2 ezer forintért között adják, a hazai paradicsomot szintén ennyiért, vöröshagymát 700 forintért látunk. Ha kajszibarackot kívánnánk 3 ezer forintért juthatunk hozzá kilójához. A nyár slágere, a görögdinnye is megjelent már a piacon – mi hatszáz forintért láttuk kilóját. Természetesen palántát is vásárolhatunk itt, ha inkább magunk termelnénk meg a zöldséget - paprikapalántát például már 350 forintért is kapni.

Fotó: Szendi Péter

Igazi virágözön fogad minket továbbsétálva: főként szebbnél-szebb muskátlikkal van tele most a piac, változó színű és nagyságú darabokkal: természetesen az ár is változó, van 890-ért pici, aranyos példány, de 4 ezer forintért is látunk egy lényegesen nagyobb, rengeteg virágot hajtó muskátlit. Természetesen más is van a kínálatban: gyönyörű rózsák, liliomok, kardvirágok,szegfűk néznek velünk szembe, igazi színes virágözön fogadja az arra járókat.

Fotó: Szendi Péter

Aztán továbbhaladunk és a híres Porpáczy lángososnál pedig szinte lagzis hangulatba csöppenünk: hatalmas sor várakozik a reggelijére itt, közben szól valamiféle mulatós zene a háttérben – itt ébredünk fel igazán. Folynak a világmegváltó beszélgetések, sok nevetést hallunk a háttérben és közben készülnek az illatos, ropogós lángosok.