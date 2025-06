Nyári virágtenger Vép mellett: pipacsmező gyönyörködtet (fotók)

Fotóriporter kollégánk, Cseh Gábor örvendeztet meg mindenkit a nyár csodaszép hírnökeinek művészi fényképeivel. A Vép melletti, színpompás virágmező látványa alighanem kicsit és nagyot elvarázsol, nemre és korra való tekintet nélkül. A pirosló pipacsmező sokaknak az életörömet, boldogság érzését erősítik fel.

Pipacs- és virágtenger Vép mellett

Fotó: Cseh Gábor

Tudod-e a pipacsról?

Akik ismerik eme élénkpiros virágot, bizonyára nem lepődnek meg azon, hogy a mákfélék családjába tartozik. Nem csak mezőkön, de utak mentén is gyakran felbukkan. Több néven is ismerik, például pipacsmák, büdös mák vagy pitypalatyvirág – olvashatjuk róla a Wikipédián. Magját sütemények és saláták ízesítésére használják, leveleit pedig nyersen vagy főzve is fogyasztják. Gyógynövényként is felhasználták a régiek: köhögéscsillapítóként és nyugtatóként alkalmazták. Virágszirmait pedig vörös ételfesték készítésére is igénybe vették. Érdekesség még, hogy a pipacs a háborúk és az emlékezés szimbóluma is; különösen az első világháború után vált ikonikus jelképpé.