Ez a nap másként szólt a tanulásról – a Horváth Boldizsár Technikum projektnapján jártunk - fotók

Csak néhány téma a projektnap kínálatából, amelynek, mint Horváth Klaudia nevelési igazgatóhelyettestől megtudtuk, több éves hagyománya van az iskolában.

– Egy kicsit más köntösbe varázsoljuk az iskolát ezen a napon. Szeretnénk, hogy diákjaink az átlagos napokhoz képest más környezetben másféle élményeket szerezzenek. Reggel nyolctól délig váltják egymást a tantermekben: mindig más csoport hallgatja a húszperces előadásokat, amelyekre előre regisztráltak. Volt tanítványokat és külső előadókat is hívtunk, az Államkincstáron kívül, egyetemekről, iskolaszövetkezettől, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központtól és a Hívásfogadó Központtól is érkeztek a középiskolába – tudtuk meg. Az idén először nyereményjátékkal is készültek: többek között 3D-ben nyomtatott sárkányt, versenyautót, díszes tojást nyerhetett, aki bevonódott az interaktív előadásokba.