Bozzaiban tovább él a repce

Jönnek az új repcefajták

A legújabb generáció gyakorlatilag egy tavaszi repce és egy őszi repce keresztezéséből jött létre. A vetésideje kitolható október közepére, végére. Ebben az időszakban általában stabilabban megjönnek a csapadékok, másrészt így 2-3 kezelés megspórolható ősszel.

Ez más termesztéstechnológiát igényel majd a termelőktől. – Azt reméljük, ezzel új fejezetet nyitunk a repcetermesztésben, és hát talán ez is segít majd abban, hogy a termelők nem hagyják abba a növény termesztését, nem csökkentik tovább a vetésterületet – magyarázza.

Dr. Pusztavámi Márton, a NAK vasi elnöke a fajták és a genetika fontosságát hangsúlyozta. Szólt arról is, a 2022-es évszázad aszályánál kevesebb csapadék hullott idén mostanáig a vármegye egyes körzeteiben. - Komoly problémák elé nézünk, és az igazi baj az, hogy az előrejelzések szerint az úgynevezett Omega-2, továbbra is távol tartja majd hazánktól, a Kárpát-medencétől a csapadékzónákat. Most kellene a búza és repceszemeknek telítődniük. A tő- és a magszám rendben van, most a súly az, ami szenvedni fog, és ez rányomja a bélyegét a termésátlagokra – magyarázza.