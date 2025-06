Kettős ünnep: százéves a magyar Rotary és száz éve született Kiss Sándor szobrászművész - fotók

– Hatalmas öröm, hogy be tudtam váltani azt az ígéretet, hogy Kiss Sándornak – Sanyi bácsinak – egyszer egy kiállítást szervezünk – ezzel fordult a megnyitón Lesenyei Márta szobrászművészhez, Kiss Sándor özvegyéhez Pammer István, a Rotary Club Szombathely örökös tiszteletbeli elnöke, és hozzátette: nem nyugszik, amíg nem lesz a műveknek állandó helye a megyében.

A vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődési Házban emlékkiállítás nyílt szombaton a Munkácsy-díjas Kiss Sándor alkotásaiból. A fotón Lesenyei Márta, Kiss Sándor özvegye és Pammer István, a Rotary Club Szombathely örökös tiszteletbeli elnöke .

Fotó: Szendi Péter

Rotary Club Szombathely: emlékkiállítás és juniális

Az alkotásokat – közel húsz kép és nagy hatású szobrok fából, bronzból, gipszből, köztük a Golgota, Bibliai jelenet, Csángó lány, Kőműves Kelemen részletek és egy fa monumentális kapu, a Halálba táncoltatott lány balladája – Pődör György mérnök-tanár, Prima-díjas költő méltatta, egyben Kiss Sándor munkássága előtt tisztelgett.

– A művészet Isten ajándéka, számomra megfoghatatlan, mégis szent és közérthető dolognak kell lennie. Ha ránézek egy szoborra, egy képre, az katarzist okoz bennem. Kiss Sándor munkái ilyenek: kőbe, fába, érembe beleszőtte a gondolatait, ezek az ő csodái és a miénk is – fogalmazta meg az Erdélyben született művész alkotásairól. A királyszobrászként aposztrofált Kiss Sándorról (számos magyar királyról készített szobrot) ő is megerősítette, életművét el kellene helyezni a közösség összefogásával. Az ünnepi alkalomra Az alkotó ember dicsérete címmel meglepetésverssel készült Pődör György, fel is olvasta a közönségnek.