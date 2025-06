Így gondozd a rózsáidat - tippek a szakértőtől

A rózsa ültetését nem szabad elsietni. Amelyik már a szabadban növekszik, az nem fagy el könnyen, de a fóliából vásárolt hamar megfázik. Még most sem késő telepíteni, hiszen a kertészetekben kapható rózsák többsége hajtott, azaz tele vannak virággal, bimbóval - mondja Kocsis Sándor, az egyik szombathelyi kertészet szakembere. Megtudjuk: a rózsa gondozása odafigyelést és körültekintést kíván, de azt sok virággal hálálja meg.

Rózsa: udvarunk dísze lehet

Fotó: Cseh Gábor

Fontos kérdés, hogy hova ültessük a rózsát. Szüksége van fényre, de a mostani napot már kevés növény bírja. Lehetőleg úgy válasszunk számára helyet, hogy délelőtt érje a nap, de a déli meleg elkerülje. Jó, ha az adott helyen van légmozgás is. A rózsa lisztharmatra, gombabetegségekre, levéltetűre hajlamos. Ha szellősebb helyen van, a lomb hamar szárad, ami segít a betegségek megelőzésében - magyarázza Kocsis Sándor. Hozzáteszi: éppen ezért nagyon fontos az is, hogy alulról kapja a vizet. Ültetésnél adhatunk neki mű-vagy szervestrágyát, de a különböző tápoldatokat is meghálálják.

Gyakran kérdéseket vet fel a rózsa metszése is. A szakember szerint a nagyobb metszést érdemes tavaszra időzíteni, mert ha enyhe az ősz, újra kihajthat a növény, a friss hajtások pedig szinte biztosan elfagynak. Egyébként pedig általános szabály: elvirágzás után minél lejjebb vágjuk le a szárat, annál bokrosabb lesz a növény.

Rózsafa: mutatós különlegesség

Többféle rózsa közül választhat, aki most gondolkodik ültetésben. A klasszikus tearózsa egy hosszú száron növeszt egy virágoz. A parkrózsa rövidebb száron több - sokszor egy csokornyi – kisebb virágot nevel. Utóbbiak akár másfél méteresre is megnőhetnek, de metszéssel jól alakíthatóak. A futórózsa is népszerű, egy szezon alatt akár 2-5 métert is nőhet - nagyon mutatós.

Igazi különlegesség a rózsafa, vagyis a magas törzsű rózsa. Ez oltvány: a törzs magassága fix, az csak vastagodni fog. A nemes rész lehet tearózsa vagy parkrózsa is. A gondozása a klasszikus fajtákhoz hasonló, de érdemesebb szélvédett helyre ültetni és kikarózni. A vadhajtásokat pedig ajánlatos eltávolítani.