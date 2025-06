Égi jelenség 48 perce

Olyan titkot osztott meg a sarki fényről az űrmérnök, te se hagyod zsebben a telód

Sokan várták, azonban hiába kémlelték most miatta az eget. Sarki fényt azonban még szinte biztosan láthatunk idén. Az űrmérnök most titkokat is megosztott.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, vasárnap este rengetegen kémlelték az eget, hogy megpillanthassák a különleges sarki fényt. A sarki fény helyett mással kellett beérniük a szemfüles kémlelőknek. Azonban azt szinte biztosra vehetjük, hogy idén még láthatunk itthon sarki fényt. A csornai űrmérnök pedig olyan titkokat osztott meg, ami után te is telefonnal fogod pásztázni az eget. A sarki fényről álomfotót készíthetsz okostelefonnal is, űrmérnök árulta el a praktikákat

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív Sarki fény okostelefonnal, ahogy mindig is szeretted volna Vasárnap egy napkitörésből származó napszél G4-es erősségű geomágneses vihart sodort a Föld irányába. Ennek következtében mindenki azt várta, hogy megpillanthatja az égen a sark fényt. Ahogy arról a kisalföld.hu is beszámolt, a Nap pont a 11 éves ciklusának legaktívabb időszakában van. Végül azonban most be kellett érni egy tűzgömbbel.

A zöldes fénnyel izzó tűzgömb száguldott át az ország felett északról dél felé haladva. Az égi jelenséget sokan észlelték és örökítették meg. A sarki fény kapcsán a csornai származású űrmérnök, Nagy Felícián osztott meg hasznos tanácsokat, hogyan tudod elkészíteni életed képét okostelefonnal. Ha kíváncsi vagy ezekre a trükkökre és tippekre, akkor erről bővebben olvashatsz ITT a kisalföld.hu cikkében.

