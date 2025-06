Steril karpullák gyártásába fektet be Lukácsházán a SCHOTT Pharma

A 2024-ben átadott, előretölthető üvegfecskendőket gyártó üzem után a SCHOTT Pharma vállalat most egy újabb gyártóegység építésébe kezd, amely tovább erősíti jelenlétét a nagy hozzáadott értékű megoldások piacán.

Fotó az ünnepélyes alapkőletételről Az építkezés szimbolikus kezdete: balról dr. Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója; Dominique Bauert, a SCHOTT Pharma Steril Megoldások stratégiai üzletágának vezetője, Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára; Szabó Eva, ügyvezető igazgató SCHOTT Hungary Kft. Lukácsháza; dr. Torsten Derr, a SCHOTT AG vezérigazgatója; Andreas Reisse, a SCHOTT Pharma vezérigazgatója; Joó István, kormánybiztos és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója; Fabian Stöcker, a SCHOTT Pharma Gyógyszertárolási Megoldások üzletágának vezetője és Virág János, Lukácsháza polgármestere időkapszulát helyeznek el az ünnepélyes alapkőletétel során.

Fotó: SCHOTT Pharma / Benkő Péter

SCHOTT Pharma: több mint 100 millió eurós beruházás Lukácsházán

„A növekvő kereslet kielégítése érdekében bővítjük gyártási kapacitásainkat és jelenlétünket a diabétesz és elhízás kezelésére szolgáló terápiás megoldások területén. Ennek érdekében ruházunk be több mint 100 millió eurót magyarországi üzemünk fejlesztésébe” – mondta Andreas Reisse, a SCHOTT Pharma vezérigazgatója. A használatra kész karpullákat biológiai készítmények, GLP-1 gyógyszerek, inzulin vagy hormonterápiák tárolására alkalmazzák, amelyek a diabétesz, az elhízás vagy a különféle immunológiai betegségek kezelését szolgálják. Az új gyártóegység több mint 100 új munkahelyet teremt a régióban.

A SCHOTT Pharma lukácsházi telephelye jelenleg is kulcsszerepet tölt be a globális gyógyszeripari ellátásban, legyen szó tárolási rendszerekről vagy adagolási technológiákról. 2024 júniusában a vállalat egy korszerű gyártóüzemet nyitott meg a helyszínen, amely kiváló minőségű, előretölthető üvegfecskendők előállítására specializálódott. Ezeket széles körben alkalmazzák például GLP-1 terápiákhoz, speciális vakcinákhoz és biológiai készítményekhez. Azóta 120 új munkatárs csatlakozott a csapathoz, elindult a termelés, és további kapacitások is kiépültek.

A használatra kész karpullák gyártásának elindításával a vállalat tovább bővíti a magas hozzáadott értékű termékek előállítását Lukácsházán, a telephely pedig ideális alapot biztosít a hosszú távú növekedési célok megvalósításához.

„Őszinte köszönetünket fejezzük ki a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a két fejlesztési projekt támogatásáért. Lukácsháza nemcsak a régió ellátásbiztonságának kulcsfontosságú helyszíne, hanem jelentős mértékben hozzájárul a SCHOTT Pharma globális növekedési stratégiájához is” – mondta Szabó Eva, a telephely vezetője.

A meglévő szakmai alapokra és tapasztalatokra építve, az új használatra kész karpulla gyártó üzemet a legmodernebb technológiával szerelik fel. A korszerű mosósor és a fejlett gőzsterilizálási eljárás nemcsak a termékek sterilitását garantálja, hanem a környezeti terhelést is csökkenti. A gyártás teljes mértékben integrált és automatizált lesz, minimális kézi beavatkozással – ezzel is biztosítva a legmagasabb minőségi követelmények teljesülését.