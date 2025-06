Harapnivaló 1 órája

Top 5 strandkaja, amiket bármelyik nyaralásra összedobhatsz

Az elmúlt napokban nagyon meleg idővel robbant be a nyár, ráadásul jönnek még hasonló napok a közeljövőben. Ilyenkor a legjobb a vízparton hűsölni vagy a szobában pihenni. Bárhol is töltjük az izzasztó nyári napokat, ezeket a strandkajákat mi is el tudjuk készíteni vagy magunkkal vinni és a tele has mellett a nyári hangulat garantált lesz.

Összegyűjtöttük a legnépszerűbb strandkajákat, amiket otthon is megehetünk vagy akár magunkkal is vihetjük a mindmegette.hu receptjei alapján. Legjobb strandkaják a nyárra.

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: Flajsz Péter Gergő FP/24 óra Legjobb strandkaják Kefires lángos egyszerűen Hozzávalók: 1 csipetcukor 30 dkg kefir 2.5 dkg élesztő 50 dkg liszt 3 db tojás só A sütéshez: olaj A feltéthez: 4 gerezd fokhagyma 1 dl étolaj tejföl sajt Elkészítés A cukrot és a szobahőmérsékletű kefirt összekeverjük, az élesztőt elkeverjük benne, majd 20 percig állni hagyjuk. A kefires élesztőt a liszttel, a tojással és a sóval összekeverjük és kb. 1 órát langyos helyen kelni hagyjuk. Amikor a tészta megkelt, az olajat felforrósítjuk 200 fokra és a tenyérnyire tépett tésztát ropogósra sütjük benne. A fokhagymát megpucoljuk és az olajjal leturmixoljuk. A lángost megkenjük a fokhagymás olajjal, majd ízlés szerint tejföllel leöntve és reszelt sajttal megszórva kínáljuk. Rántott hal citromos sült krumplival Hozzávalók: A halhoz: 80 dkg tőkehalfilé só barna rizsliszt gluténmentes panírmorzsa 4 db tojás kevés olívaolaj A sült krumplihoz: 60 dkg burgonya só bors 2 ek citromlé 2 tk kakukkfű olívaolaj Elkészítés A halat besózzuk és egy fél órát állni hagyjuk. A rizslisztet, a panírmorzsát, és a felvert tojásokat 1-1 mélytányérba tesszük. A halat először a rizslisztbe, majd a tojásba végül pedig a morzsában mártjuk. Addig ismételjük, amíg a hal elfogy. A sütőt előmelegítjük 200 fokra, egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, megkenjük az olajjal, rátesszük a halakat, és a tetejüket is meglocsoljuk az olajjal, majd 25 percig sütjük. A krumplit megpucoljuk, kockákra vágjuk, és majdnem készre főzzük. A sütőt előmelegítjük 220 fokra. A krumplit egy kisebb tepsibe tesszük, meglocsoljuk egy kevés olíva olajjal, a citromlével, megsózzuk és megszórjuk kakukkfűvel, majd összekeverjük. 15-20 percig sütjük, míg aranyszínű lesz. Hasábburgonya Hozzávalók: 4 db krumpli(nagyobb ) 1 evőkanál liszt 1 teáskanál pirospaprika 2 evőkanál olívaolaj Elkészítés A krumplit megpucoljuk, megmossuk, majd alaposan lecsepegtetjük, leszárítjuk. Ezután nagyobb hasábokra felvágjuk.

A lisztet összekeverjük a pirospaprikával, majd rászórjuk a hasábokra vágott krumplira, és jól összeforgatjuk, a lisztes keverék szépen rátapad a krumplira. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, majd megspricceljük egy kevés olívaolajjal, de bármilyen olaj jó hozzá. Ezután ráhelyezzük a krumplihasábokat, majd szintén megspricceljük egy kevés olívaolajjal. Előmelegített sütőbe tesszük, majd közepes hőmérsékleten, szép aranybarnára sütjük. A sütőből kivéve egy tálba szedjük, majd tálalás előtt ízlés szerint sóval megszórjuk. Köretként húsok mellé kínáljuk, de különböző mártogatóssal is remek nassolnivaló. Parmezános sült kukorica Hozzávalók: 2 cső kukorica 2 ek vaj 5.5 dkg parmezán só bors Elkészítés A parmezános sült kukorica elkészítéséhez a kukoricákat félbevágjuk. Megkenjük őket olvasztott vajjal, majd beleforgatjuk a reszelt parmezánba. Megszórjuk sóval, borssal. 190 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és 25 perc alatt készre sütjük. Klasszikus palacsinta Hozzávalók: 20 dkg liszt 1 csipetnyi só 1 ek cukor 2 db tojás 3 dl tej 2 ek olaj 1.5 dl hideg szódavíz A sütéshez: 1 ek olaj A töltelékhez: sárgabaracklekvár, kakaó, fahéjas cukor Elkészítés Keverőtálba szitáljuk a lisztet, elkeverjük benne a sót, a cukrot, majd a tojásokat, végül a tejet, és kézi habverővel csomómentesre keverjük. Amikor sima a palacsintatészta, hozzáadjuk az olajat, és ezzel is alaposan elkeverjük. Végül hozzáöntjük a szódát (vagy ásványvizet) és jól eldolgozzuk. Az elkészült tésztát letakarva legalább 30 percig pihentetjük. A palacsintasütőt felmelegítjük. Amikor forró, kevés olajat öntünk a serpenyőbe, ecsettel elkenjük, majd a megkevert palacsintatésztát merőkanál segítségével a serpenyőbe adagoljuk. (Ha kell, a serpenyőt mozgatjuk, hogy a tészta szépen elterüljön.) A palacsintát pirulásig sütjük, majd egy spatula segítségével megfordítjuk, és a másik oldalát is megsütjük. Figyeljünk arra, hogy ha szükséges, de legalább 4-5 palacsinta sütése után, olajjal újra kenjük meg a serpenyőt. Az elkészült palacsintákat a kiválasztott töltelékkel megkenjük, majd feltekerjük. Tányérra rendezzük, és porcukorral megszórva kínáljuk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!