Burgenlandi strandok: tudunk-e már csobbanni?

Itt a hűségriadó, csütörtök óta harminc fok feletti értékeket mutatnak a hőmérők – és itt a pünkösd, három napos hétvégével. Naná, hogy sokaknak a strand vágyott képe jelenik meg lelki szemeik előtt. Szombathelyen – ahogy írtuk – a Termálfürdő ma nyitja meg kapuit, a Tófürdő június 21-én. Bükfürdőn nindzsapályával készültek az idei nyárra. Aki szeretné elkerülni a zsúfoltságot, szétnéz másfelé is. A közismert vasi fürdőkön kívül felmerül a lehetőség: mi a helyzet Burgenlandban, kinyitottak-e az osztrák strandok?

A rohonci strand

Strandok Ausztriában: mi a helyzet?

Akárcsak tavaly nyári cikkünkben, most is a két közeli strandot vettük górcső alá. Rohoncon (Badesee Rechnitz) a gyönyörű környezetben, a Kőszegi-hegység ölelésében megbúvó kis tavacska már június elseje, azaz a múlt vasárnap óta fogadja a hűsölni vágyókat. Teszik ezt 9 és 17 óra között. A belépőjegyek árai nem változtak tavaly óta egy szemernyit sem:

a felnőtt napijegy 3,80 euró, délután fél háromtól csak 2,20. Gyerekeknek (6-15 év között) 1,50 euró, a fél napos pedig 0,80-ba kerül. Diákok 15-18 év között 2,30-at fizetnek, nekik a fél napos 1,20 euró.

Nyugdíjasoknak a napi jegy három, a fél napos pedig másfél eurót jelent. Családokra is gondoltak: két felnőtt és két gyermek (15 éves korig) egy napra nyolc euróért tud belépni.

A pinkaóvári strand

A Vas-hegy túlfelén megtalálható Pinkaóvári-tó (Badesee Burg) strandja is nyitva van már: ez is június hetedikén, azaz ma kezdi az idei szezont. Ahogy Rohoncon, úgy itt is délelőtt kilenctől lehet megkezdeni a lazulást – ám itt hét óráig maradhatunk.

Az árak itt sem változtak tavaly óta, és 16 órától idén is olcsóbb a belépés. Ez a következőt jelenti: 16 óráig / 16 után: felnőttek számára 4 / 2,5 euró, diákoknak (15-18 év): 3 / 1,5, gyerekeknek (15 éves korig): 2 / 1, nyugdíjasoknak pedig 3 / 1,5 euró a belépődíj.

A Rohonci-tó mélyebb és hűvösebb vizű, míg a Pinkaóvári-tó kisebb, de több vízi attrakcióval rendelkezik. Mindkét helyen van büfé (hasonló kínálattal és árakkal), játszótér és sportolási lehetőség. Azaz: szabad a választás: ki-ki a neki (és családjának) jobban tetszőt választhatja.

