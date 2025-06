Nyári strandkörkép Vasban: ennyi a belépő, így tartanak nyitva a fürdőhelyek

A strand a 34 hektáros tó partján fekszik, és kiváló lehetőséget kínál a vízi sportok kedvelőinek – még SUP-ozni is lehet. Érdekesség, hogy külön kutyás strandot is kialakítottak itt, ahol a négylábúak hűsölhetnek.

Vadása-tó, Hegyhátszentjakab

A Vadása-tó strandja június 6-án, pénteken nyitott és augusztus 31-ig tart nyitva. A strand naponta 9:00 és 19:30 között várja a látogatókat.

A felnőttjegy 1.200 forint, a 3 és 18 év közöttieknek és a nyugdíjasoknak 1.000 forint. 17 óra után minden jegytípus 300 forinttal olcsóbb. 3 év alattiak és a helyi lakosok ingyen strandolhatnak.

Szajki-tavak strandja

A Szajki-tavak strandja május 1-jén nyitott meg, és augusztus 31-ig tart nyitva. A strand minden nap 8:00 és 20:00 között látogatható, a felnőtt jegy 1.000, a diák 600 forint. A strand partszakasza 200 méter hosszú, mintegy 2 hektár füvesített területen hűsölhetünk a fák árnyékában.

Van foci- és röplabdapálya, pingpong asztal és egy játszótér is. A tavon vizibiciklizni, csónakázni és kajakozni is lehet.

Hársas-tó strand – Szentgotthárd

Szentgotthárd egyik legszebb éke a Máriaújfalu településrész szélén elterülő Hársas-tó, mely az Őrségi Nemzeti Park része.A fürdőzés teljesen ingyenes, a strand egész nap látogatható, lángosozó-büfé is van, így a környéken járva megéri benézni egy jóleső csobbanásra. Parkolót is kialakítottak a szabadstrand közelében, a büfében bőséges a kínálat, ráadásul még elsősegélynyújtó-hely és mozgássérültmosdó is van.