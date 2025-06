Miért nem azonnal fogad a sürgősségi? A Markusovszky-kórház főorvosa elárulta

A sürgősségi ellátásnak az a feladata, hogy a sürgős szükséggel jelentkező betegek állapotát stabilizálja, kivizsgálja, kezelje, és a további szövődmények kialakulását megelőzze. A sürgősséget nem lehet a gyorsasággal azonosítani. Sokkal inkább arra utal az elnevezés, hogy kinek van elsőbbsége az ellátórendszerben, a betegellátás ugyanis nem érkezési, hanem súlyossági sorrendben történik – ezzel nyit dr. Gecse Krisztián, a kórház 2007-ben nyílt SBO-jának vezetője.

Objektív értékelőrendszer alapján rangsorolnak a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, mondja dr. Gecse Krisztián Fotó: Cseh Gábor

Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer

Az év minden napján 24 órában fogadja a betegeket az SBO, amely Vas vármegye és a nyugat-dunántúli régió azonnali ellátást igénylő, heveny állapotrosszabbodás miatt érkező betegeit fogadja, ellátja és irányítja. A Markusovszky sürgősségi osztálya a legmagasabb minőséget jelző, III-as progresszivitási szint besorolású. Átszervezések miatt Vas vármegyén kívül a Zalából érkező súlyos sérülteket is ellátja, ezenkívül a Sopron környékiek akut, invazív ellátást igénylő szívinfarktus-ellátása, valamint a stroke-betegek endovaszkuláris ellátása is itt történik részben.

A sürgősségi tömb földszintjére, az ambulanciára érkeznek az utcáról a sürgős ellátást igénylők, és ide futnak be a mentők is, egymástól szeparáltan. Az ellátás a világszerte alkalmazott úgynevezett sürgősségi osztályozási rendszer (triage, ejtsd: triázs) alapján történik. Magyarországon a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer határozza meg az első orvosi vizsgálat megkezdéséig a várakozás időtartamát, ami a betegségtől, állapottól függően az azonnali orvosi ellátástól akár 2 óráig is eltarthat, magyarázza.

Öt kategóriában

– A triage-skála a betegeket öt kategóriába sorolja, ezeket színes matricákkal jelzik a betegfelvételi lapon, a színek jelentéséről pedig tájékoztató tábla van kihelyezve a váróban. Pirosat kapnak a legsúlyosabb, azonnali ellátást igénylő betegek, narancssárgát a közvetlen életveszélyben lévők, akik 15 percen belüli ellátásra szorulnak. Citromsárgával jelzik azon betegcsoportot, akiknek az elsődleges orvosi vizsgálata 30 percen belül kell, hogy megtörténjen. A zöld szín azokra utal, akik nem szorulnak azonnali ellátásra, esetükben az első orvos-beteg találkozás egy órán belüli történik meg. Végül a kék a nem sürgős állapotú betegekre vonatkozik. Esetükben elég, ha az orvosi vizsgálat két órán belül megkezdődik.