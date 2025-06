A burgenlandi nő állította, gyerekkorában 10 éven át szexuálisan bántalmazta a magyar férfi - Felmentették

Dr. Ujvárosi Veronika ügyvéd jött az ellenérvekkel: számukra, ez egy hihetetlen történet, hogy a magyar férfi szexuálisan bántalmazta az osztrák nőt.

- Ha valaki egy szobában van a testvérével, akkor biztosra vehető, felébred a sikoltozásra, de még arra is, ha valaki bemegy a szobába – kezdte. - A lány testén lévő kék-zöld foltok senkinek sem tűntek fel? Sem a szülőknek, sem a tanároknak? Sokat betegeskedett, és az orvosok sem vették észre? Akkoriban öngyilkossági kísérlete is volt, pszichiátriára került. Itt sem tűnt fel senkinek az erőszak? A 10 éven át tartó bántalmazás azért is életszerűtlen, mert a magyar férfi csupán három éven át, 1990-1993-ig volt bejelentve az osztrák házba, utána elköltözött.

A szerdai, maratoni tárgyalás után a bíróság arra a döntésre jutott: nem tudják minden bizonyossággal kijelenteni, hogy az osztrák nő állítása megtörténhetett. Nem tűnik hihetőnek, hogy azok úgy voltak, ahogy elmondta. A bíróság dr. Ujvárosi Veronika érveit viszont elfogadta. Az osztrák nőnél fals memory syndrom, a rossz emlékezési szindróma áll fenn.