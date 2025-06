Ez a jövő vár Szombathelyre - 200 évet láthatunk előre ezekkel a fotókkal

Egészen biztosan a te fejedben is él egy jövőkép, amelyet már sokszor elképzeltél. Milyen lehet majd a települések arculata, milyen járművekkel fogunk közlekedni, milyen technológiákkal felszerelt épületekben fogunk élni és még sorolhatnánk. Mi már láttuk képeken, hogy milyen lehet Szombathely jövője, ezt most nektek is megmutatjuk. Ha mindig is foglalkoztatott, milyen lehet az élet 100 vagy akár 200 év múlva, akkor tarts velünk.

Szombathely jövője arcot öltött, ezt láthatjuk a város Fő terén 100 és 200 év múlva

Forrás: ChatGpt

Már a múltban is a jövőt vizualizálták

Több mint 100 éve, a 20 század elején tömkelegével készültek olyan képeslapok, amelyeken városok jövőképét álmodták meg. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ezekből a különlegességekből Vas vármegyei alkotások is születtek. Így láthatjuk például a szombathelyi Fő teret is. Akkor nagyot álmodtak a jövő Szombathelye megalkotói. Láthatunk függővasutat, légijárműveket, számos régi autót, kerékpárt, de még a szombathelyi villamost is.

Vas vármegye jövője: függővasút a szombathelyi Fő téren? Így képzelték el a múlt század elején

Forrás: ritkanlathatotortenelem.blog.hu

A mesterséges intelligencia segítségével újraalkottuk ezt a több mint 100 éves képeslapot, amely akkor sokak szerint Szombathely jövőjét vetítette elénk. Amit akkor nem gondoltak, óriásit változott a járművek külleme és felépítése. A hőlégballonok, amelyek akkor nagy szenzációnak számítottak, már már inkább csak turisztikai, szabadidős tevékenységet szolgálnak, nem vesznek részt a közlekedésben. Mutatjuk, hogy fest ez a képeslap a régi elemekkel 2025-ben.

A több mint 100 éves képeslap így fest a régi elemekkel 2025-ben

Forrás: ChatGpt

Ilyen lesz Szombathely jövője?

Természetesen, ha már ezt a fotót megalkottuk, nem álltunk meg itt. Ahogy a múltban is kíváncsiak voltak a jövőre, úgy mi is azok voltunk. Mesterséges intelligenciaként a ChatGpt-t hívtuk segítségül. Merészek voltunk, arra kértünk, mutassa meg nekünk, mivel találkozhatunk 100 és 200 év múlva is a szombathelyi Fő téren. Lássuk, mi vár Szombathelyre 2125-ben.

Szombathely Fő terén ezekkel futhatunk össze 20125-ben

Forrás: ChatGpt

A közlekedésben nagy változás várható. Teret nyerhetnek az önvezető elektromos autók, elektromos rollerek és elektromos kerékpárok egyaránt. Már nem csak a földön, légi taxival, akár volocopterekkel is közlekedhetünk. Egyre nagyobb teret nyernek az okos város technológiák, mint a LED-kijelzők. A fenntarthatóság jegyében egyre több zöld tetővel találkozhatunk majd. Tömegközlekedésben az egyre modernebb és hangtalanul száguldó vonatok veszik át a főszerepet. Amivel már most is próbálkoznak, úgy tűnik 20125-re valóban vakósággá válik. Robotokkal, humanoid asszisztensekkel futhatunk össze a járdákon.