Szombathelyi mérnökhallgatók sikere: megnyerték az országos mechatronikai versenyt

Újabb komoly elismerést zsebelhettek be az ELTE Savaria Egyetemi Központ hallgatói: a szombathelyi StudentTechLab ELTE csapat nyerte meg a rangos Simulation of Mechatronics Challenge döntőjét, és ezzel együtt az ezzel járó 100 ezer forintos pénzdíjat is hazahozták - tette közzé az egyetem közösségi oldalán.

Szombathelyi mérnök-hallgató csapat győzött az országos versenyen

Forrás: ELTE SEK Facebook oldal

Szombathelyi hallgatók nyertek

Mint írják, a megmérettetést május 15-én rendezték meg Budapesten, a Techtogether Automotive Hungary rendezvénysorozaton. A szervező ezúttal is az SMC Hungary Kft. volt, amely mechatronikai és automatizálási rendszerek fejlesztésével foglalkozik.

A versenyen két egyetemi csapat mérte össze tudását: a budapesti BME Formula Racing Team, valamint a szombathelyi StudentTechLab ELTE.

A feladat korántsem volt egyszerű: a hallgatóknak egy léptetőmotoros hajtásrendszert kellett beállítaniuk úgy, hogy az pontosan érzékelje a különböző pozíciókat. Ezután egy virtuális PLC-t (programozható logikai vezérlőt) kellett létrehozniuk, digitális bemenetek és kimenetek segítségével, valamint digitális ikert is tervezniük kellett hozzá – mindezt ugyanabban a szoftveres környezetben - derül ki a posztból.

A győztes csapat teljesítményét a verseny szakmai zsűrije is elismerte. A díjat Szabó Péter, az SMC képzési vezetője, valamint Nagy Zsigmond, a cég termékértékesítési fejlesztési vezetője adta át.

A szombathelyi StudentTechLab ELTE csapata nem először szerepel sikeresen az országos mezőnyben – tavaly is ott voltak a legjobbak között.