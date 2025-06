Kiderült, mikor nyit a Szombathelyi Termálfürdő

Új, összekötő folyosó épült a Szombathelyi Fedett Uszodában, így az épületen belül is szabad az átjárás az 50 és a 33 méteres medence között. Egyúttal új helyre költözött a büfé, az egykori nappali kórház helyén pedig öltözőket alakítottak ki. A jövőbeni tervek szerint konditerem is helyet kap majd ezen a részen. Krenner Róbert, az üzemeltető Vasivíz ZRt. igazgatója és a fenntartó önkormányzat nevében Nemény András polgármester közösen járta be a fedett uszoda épületet kedden. Ha az időjárás engedi, június 7-én, szombaton nyit a szombathelyi termálfürdő - megmutatták, milyen újdonságok várják a látogatókat.

Nyit a szombathelyi termálfürdő - szezon előtti bejárás

Fotó: Cseh Gábor

A nyári szezonra egy korábban nem használt, murvás teraszt napozóterasszá alakítottak nyugágyakkal, napernyőkkel. Az 50 méteres medencétől közvetlen kijárás nyílik ide.

Nyit a szombathelyi termálfürdő: rendbetették az udvart is

Mindezek mellett vakolatfelújítás, parkrendezés és a kültéri sportolási lehetőségek bővítése is megvalósult az elmúlt időszakban - sorolta Krenner Róbert, aki szólt a jövőbeni tervekről is. Hangsúlyozta: a legnagyobb szükség egy újabb tanmedencére lenne. Ehhez az anyagi feltételek egyelőre nem adottak, de a tervek elkészültek, várják a pályázati lehetőségeket. Jelentős pénzügyi vonzata van a nagymedence térben a légtechnika korszerűsítésének, ezt szintén pályázat útján valósítanák meg.

A pandémia, majd az elszálló energiaárak miatt többször nehézkessé vált a fedett uszoda üzemeltetése - emlékeztetett Nemény András. Elmondta, a kazáncsere beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mintegy 20 százalékkal csökkent a fogyasztás mértéke. A most megvalósuló fejlesztések pedig jelentősen hozzátesznek a szolgáltatás színvonalának javításához.