Áció, Vakáció: emlékszel még a régi idők tanévzáróira?

A zászlófelvonást a Himnusz kísérte, mely rendszerint vagy magnóról, vagy a minden közintézmény könyvtárában a mai napig ott pihenő, ünnepélyekre készült hanglemezekről szólt. Bizonyos iskolákban azonban zenekar és énekkar adta elő. A igazgatói beszédben elhangzottak az intelmek, a szünetben is tessék tanulni, okosodni, sokat olvasni, a szülőkkel tisztelettel beszélni. Gazdára találtak a jutalomkönyvek, amelyek rendszerint valamiféle ismeretterjesztő kötetek voltak, vagy pedig a kor népszerű ifjúsági irodalmának darabjai, esetleg mesekönyvek.

Forrás: discogs.com

Bizonyos iskolákban a kultúrműsor is elmaradhatatlan része volt a tanévzárónak. Például olyan intézményekben, melyekben a zeneoktatás is részét képezte a mindennapoknak, ilyenkor műsort adtak a kórusok, valamint egyénileg is megmutatták hangszeres tudásukat a diákok. A tanévzárót, ahogy napjainkban is, a Szózat zárta. Ezt követően a felsorakozott osztályok, osztályfőnökük és a szülők körében osztálytermeikbe vonultak, ahol sor került az év végi bizonyítványok kiosztására is, az osztályfőnökök dicsérő, esetenként dorgáló szavainak kíséretében.