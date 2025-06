Pünkösdi hangversenyre hív a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar

Pünkösdi hangversenyt tart a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar június 8-án, vasárnap 17 órakor az Apáczai Csere János Általános Iskola sportcsarnokában.

A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar

Fotó: Facebook

A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar pünkösdi hangversenyének műsorán:

Oscar Tschor: San Carlo induló

Weiner Leó: Rókatánc

Hidas Frigyes: Szvit I. II. tétel

E. Morricone: A profi

Arr: Roland Kernen: Pops In The Spots

Adele Adkins and Paul Epworth: Skyfall

Fenyő Miklós: Made by Hungaria

Jabara/Shaffer: It's Raining Men

Ronan Hardiman: The Lord Of The Dance

Vezényel: Janászek Ferenc. A hangversenyen közreműködnek az iskola furulyás tanulói.

A belépés díjtalan.