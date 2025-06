Amatőr táncosok, színjátszók, képzőművészek is teret kaptak az MMIK-ban

A TehetségPaletta a művészeti közösségek és alkotók részére nyújt bemutatkozást, szakmai támogatást, kapcsolatépítést, fejlődési lehetőséget. Szombaton a modern tánc kategóriában hét csoport mutatkozott be, a színjátszás, népdalkörök, kórusok összevont kategóriában tíz csoport lépett színpadra. Több mint húsz alkotó munkájából nyílt képzőművészeti kiállítás az MMIK galériájában.

Az MMIK-ban rendezett TehetségPaletta Program során képzőművészeti kiállítás is nyílt szombaton a galériában, Rigó Ernő, az NMI vasi igazgatója adta át az okleveleket. Fotó: Merklin Tímea

Köszöntőjében Majthényi László, a Vas vármegyei Közgyűlés elnöke a elmondta:

A Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek megerősítésére és a tehetséges fiatal művészek támogatására hív életre egyedülálló lehetőségeket a TehetségPaletta Program. A kezdeményezés mentorálással, bemutatkozási lehetőségekkel és szakmai támogatással segíti a különböző művészeti ágak képviselőit.

Közel százhúszan jelentkeztek Vas vármegyében a Nemzeti Művelődési Intézet új programjára:

az Őrségből

az Alpokaljáról

a Kemenesaljáról

vagyis az egész vármegyét felöleli a program.

– A TehetségPaletta programban amatőr művészeti csoportok és egyéni jelentkezők is kapnak lehetőséget, hogy megmutassák, miben tehetségesek. A programot a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálja, és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósítja meg. A nagyszámú jelentkezés miatt vármegyénkben három helyszínen zajlott a TehetségPaletta program: Gencsapátiban, Vasváron és most itt Szombathelyen. Ma a színjátszás, modern tánc és a képzőművészet kap teret, és három kórus is bemutatkozik majd. Öröm számomra, hogy Alsóőrből is érkezett hozzánk fellépő – fogalmazott Majthényi László megyei elnök.

A TehetségPaletta Program vármegyei bemutatását Rigó Ernőtől, az NMI vasi igazgatójától hallottuk, országos kitekintést Éles Krisztina, az NMI módszertani központjának vezetője adott.

Tehetségpaletta program, MMIK Művészeti Népfőiskola. Színjátszás kategóriában kiemelt, félprofi minősítés a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Színjátszókörének Eugéne Ionescu: A kopasz énekesnő című abszurd drámájára. Fotó: Facebook/Hrabovszky-Orth Katinka

A nevezők tizenkét kategóriában indulhattak, a fúvós zenekaroktól kezdve a színjátszáson és képzőművészeten át egészen a novellaírásig bárki megcsillogtathatta tudását. Szó szerint bárki, hiszen korhatár nélkül hirdették meg a programot az amatőr alkotóknak, művészeknek. Nem verseny volt, sokkal inkább bemutatkozási lehetőség, egy igazi közösségi nap, ahol mindenki megélhette a hovatartozását is. Ugyanakkor azok, akiket a mentorok a legjobbaknak ítéltek, továbbjutottak az országos fordulóba.