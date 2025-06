Vasi települések csatája – ezek a legkedveltebb helyek a vármegyében

Talán még soha nem mozgatta meg ennyire a vasiakat (és a Vas megye-rajongókat) egyetlen kérdés sem, mint az: „Melyik számodra a legkedvesebb település a megyében?” A válaszok pedig özönlöttek – több mint 1100 komment érkezett! Mi pedig nekifeszülve a lehetetlennek, összeszámoltuk, melyik település kapta a legtöbb szeretet-szavazatot.

Vajon melyik település kapta a legtöbb szavazatot?

Fotó: Archív VN/UT

Vasi települések toplistája

Mindenhol jó, de Vasban a legjobb?

Voltak, akik nem is tudtak egyetlen helyet kiemelni. „Ez a legszebb megye, minden faluját szeretem!” – írták többen is. Mások konkrét emlékeket idéztek fel, például a ’80-as évek vásáros-búcsús hangulatát, zenés-táncos esteket, amik ma is élénken élnek bennük:

„Talán Vasszilvágy, Meszlen vagy Acsád! A 80-as években a búcsúk mindig jók voltak. A mai fiatalok csak szeretnének olyan élőzenés bulikat!”

Aztán voltak egészen földrajzilag kalandozó válaszok is, például Veszprém vagy Balatongyörök, de mivel ezek kissé kicsúsznak Vas vármegye határain túlra, a toplistán sajnos nem indulhattak.

Városok harca: tarolt Kőszeg

Mivel érkeztek szavazatok a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig, külön kezeltük a városokat és a községeket, hiszen értelemszerűen a városokban többen élnek – így több szavazat is érkezhetett rájuk.

Kőszeg belvárosa

Fotó: Archív VN/UT

A városok versenyében azonban toronymagas győztes lett Kőszeg – nemcsak a legtöbb voksot kapta, de rajongótábora is különösen aktív volt. A második helyet Sárvár szerezte meg, majd Celldömölk következik. A dobogóról éppen csak leszorult, de így is előkelő helyet szerzett Szombathely, őt pedig Körmend követi.

Top 5 város – a voksok alapján:

Kőszeg

Sárvár

Celldömölk

Szombathely

Körmend

Az eredmények fényében megkerestük Básthy Bélát, Kőszeg polgármesterét. Megkérdeztük tőle, hogyan kommentálná a város népszerűségét, amint válaszol, frissítjük cikkünket.

Falvak, községek viadala: Velem kiemelkedik

Községek közül Velem kapta a legtöbb szavazatot

A kisebb települések, falvak és községek versenye szintén izgalmas fordulatokat hozott, de egyértelmű győztest is: Velem szinte megduplázta a második helyezett szavazatszámát, így toronymagasan lett a legkedveltebb falu Vas megyében.