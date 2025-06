Ekkor lesz a tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt vasi fiú temetése

A múlt héten számoltunk be a szörnyű hírről, hogy négyhónapos megfeszített küzdelem után, május 25-én feladta a harcot Czenki Márk szervezete, aki még januárban szenvedett súlyos autóbalesetet. A 19 éves vasi fiú a sportnak élt, korábban több szombathelyi egyesületben is focizott, 16 éves kora óta pedig NB II-es kézilabda-mérkőzéseket vezetett. A magyar kézilabda-szövetség hosszas búcsújából az is kiderült, hogy nagy esélye lett volna egy komoly játékvezetői karriert befutni. A szövetség mellett korábbi egyesületei is megható sorokkal vettek búcsút a tragikus körülmények között elhunyt fiútól.

Jövő héten helyezik örök nyugalomra Márkot

A család közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint Márkot június 14-én, 14 órától kísérik utolsó útjára a Nárai Temetőben. Kérik a megjelenőket, hogy egy-egy szál fehér virággal fejezzék ki együttérzésüket. Őszinte részvétünk a családnak!