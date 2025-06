Termékvisszahívás: kavaró spatula. Az IKEA Lakberendezési Kft. primer aromás amin kioldódás miatt adott ki közleményt. Részletezték, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki spatulából. A termékből Magyarországra is érkezett az IKEA Lakberendezési Kft. részére - adta közre a kereskedelmi vállalat.

Termékvisszahívás - Az IKEA kavaró spatulájával van gond

Forrás: Shutterstock

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, az IKEA Lakberendezési Kft. az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.



A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (pl: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, pl. papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.



Termékvisszahívás - Az érintett termékek adatai az alábbiak:



A termék megnevezése: 365+ HJÄLTE kavaró spatula

Márka: Ikea

Cikkszáma 401-494-62, dátumbélyegzője 2445 (YYWW) (ez a 2024 novembere után vásárolt termékekre vonatkozik).

Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás



Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja!