Virágzott a Rába - gyönyörű fotót posztolt az Őrségi Nemzeti Park

A kérészfaj legnagyobb népességei a Tiszában és a Kőrösökben élnek, de a Rábában is előfordulnak - olvasható a bejegyzésben, amelyhez gyönyörű fotót is csatoltak. A tiszavirág látványos nászrepülése a folyó több vasi szakaszán is megfigyelhető volt.

Tiszavirágzás a Rábán

Fotó: Szinetár Csaba/ Őrségi Nemzeti Park

Tiszavirágzás a Rábán

Megjegyzik, a Rábában egy másik kérészfaj, a dunavirág is él, melynek rajzása nyár végén várható. a szakemberek úgy tudják, a Rába az egyetlen olyan folyó, ahol mindkét rovarfaj előfordul.

Itt olvashat arról, hogy 2020-ban bekerült a hungarikumok gyűjteményébe is a tiszavirágzás.