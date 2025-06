Török néptáncosok táncolták ki a májusfát Körmenden

Érdekes írásra bukkantunk a Vas Népe 1987 júniusában megjelent számában. Török néptáncosok is bemutatót adtak a körmendi májusfa kitáncoláson, viszonzásképp érkeztek a városba. A beszámoló szerint a Halk Egitimi Merkezi csoport táncosai és zenészei Isztambulból jöttek, a körmendi néptáncosok korábbi látogatásának viszonzására. A fiatal zenészek és táncosok Körmend mellett Szombathelyen is jártak, a belvárosban a könyvhét megnyitóján is műsort adtak, de táncoltak a parkolóban is autóbuszuk indulására várva, az alkalmi közönség örömére.