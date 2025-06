Vámos Zoltán: Egy a zászlónk, egy a sorsunk

A városi ifjúság, kőszegi polgárok, képviselők és hivatalvezetők, Básthy Béla polgármester, Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke gyűlt össze az országzászlónál június 4-én, Kőszegen. Vámos Zoltán főispán ünnepi beszédében emlékeztetett: 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni diktátumot. Egy igazságtalan szerződést, amely darabokra szaggatta történelmi hazánkat. - 105 évvel ezelőtt a szívünk egy részét kitépték, de a lelkünket nem tudták megtörni, mert mi, magyarok, bárhol is éljünk, egy nemzet vagyunk. Egy a zászlónk, egy a múltunk és egy a sorsunk - hangsúlyozta.

Trianonra emlékeztek Kőszegen: fellépett a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes

Fotó: Cseh Gábor

Hozzátette: Kőszeg városa az örök magyar tartásnak az egyik legfényesebb jelképe. A történelem viharai közepette mindig megmaradt őrhelynek. Amikor a török fenyegetett, Kőszeg állta a csapást. Amikor a történelem újabb ostromot mért ránk, ezúttal papíron, békediktátum formájában, a lelkek hittel várták ki, hogy újra egymásra találjanak, újra egymásra találjon minden, ami mindig is összetartozott. Ma, több mint száz évvel Trianon után újra itt állunk, még mindig itt állunk. Itt, a nyugati végeken, itt Vas vármegyében, a hűség földjén, ahol falvaink Vaskeresztestől Ólmodig nemet mondtak az idegen uralomra.

Trianon próbára tette a magyarságunkat

Vámos Zoltán kiemelte: - Ez a zászló figyelmeztetés is, hogy az ország határai csupán közigazgatási vonalak egy térképen. Ugyanis a nemzetnek nincs határa, mert a nemzet szívben, lélekben, közös emlékezetben él. Él az anyaországban és él a határon túl is. Él Erdély hegyormain, a Felvidék lankáin, a Vajdaság pusztáin, Kárpátalja völgyeiben, és igen, él Vas vármegye falvaiban és városaiban, itt Kőszegen is.

Mert mi tudjuk, kik vagyunk, és tudjuk, hogy hova tartozunk. Úgyhogy a mai nap nem csak a gyászé. Ez a nap az erő, az élni akarás és a remény napja is. A magyar nemzet nem tört meg. Trianon nem szüntette meg magyarságunkat, csak próbára tette, és mi kiálltuk és álljuk ezt a próbát azóta is.

A világ ma is próbára tesz bennünket - folytatta. A nemzetek identitása, szuverenitása újra támadás alatt áll. Ma már nem határok rajzolgatásával, hanem értékeink és hagyományaink relativizálásával akarják gyengíteni nemzeti közösségeinket.