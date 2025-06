Ez a felhozatal bárhol megállná a helyét – Eredményt hirdettek a IV. Vasvári Tűzoltó Tüzesvizek Találkozóján - fotók

Huszonnégy nevező hetven mintát adott az idei felhívásra. Vasból 57, Veszprém vármegyéből négy, Zalából és Bács-Kiskun megyéből is egy-egy, Szlovéniából hét minta érkezett, sorolta a számokat a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület és a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség közös rendezvényének eredményhirdetésen Bozzai Lajos, az egyesület elnöke.

Eredményt hirdettek a IV. Vasvári Tűzoltó Tüzesvizek Találkozóján

Fotó: Novák Roland

Nagyon sokat javult a pálinka minősége. Igényesebbek lettek a készítők, a bérfőzdék, fejlődött a technológia, és a köztudatba is egyre inkább bekerült, hogy a pálinka nem a maradék gyümölcsből készül, ami már semmire sem jó. Arról nem beszélve, hogy a gyakorlat teszi a mestert – erre is felhívta a figyelmet az eredményhirdetésen V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a Magyar Pálinka Lovagrend tagja, tiszteletbeli tűzoltó.

Hogyan kapcsolódik a pálinka a tűzhöz? Amint a nagyok, a bérfőzdék mellett megférnek a kicsik, az otthon főzők, végeredményként pedig ott van a pálinka, ami mindannyiunk egészségére válik, ugyanúgy a tűzoltók nagy és kis tüzekhez is vonulnak, a közös az eloltásuk, ezt már Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke fogalmazta meg. S ahogy mondta: jövőre is lesz tüzesvizes verseny Vasváron, várják a mintákat. A verseny igazgatója az idén is Birkás István, a Birkás Pálinka Kft. ügyvezetője, a Magyar Pálinka Lovagrend tagja volt.