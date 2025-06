Urbex: ha igazi vasi természetjáró vagy, felismered a helyet!

Ismét egy Urbex-fejtörőt hoztunk nektek, ami a Kőszegi-hegyeket járóknak lehet, hogy nagyon könnyű feladvány. Egy foglalt és kiépített forrás, aminek a környezete is csábító, pihenésre vagy egy kis piknikre hívogató. Akad itt esőház, padok asztalokkal, sőt, még szalonnasütő is. A piros kör turistajelzésen közelíthetjük meg: része a „Források útja” turistaösvénynek is.

Urbex: vajon melyik forrást láthatod a képeken?

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Urbex – ezúttal a Kőszegi-hegységből

A forrás hűs, minden évszakban éppen ideális hőfokú vize iható: friss, nagyon finom ízű. És ebben a meleg időben jól is esik, igaz? Nos: melyik forrást látjuk a képeken? Ha van ötleted – netán pontosan tudod is – írd meg kommentben!

Fotó: VN/Gombos Kálmán

