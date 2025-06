Úszókaland - Ingyenes úszótanfolyam a bécsi gyerekeknek

Bécs újabb lépést tesz az ifjúság bevonása és a társadalmi egyenlőség erősítése felé: 2025 nyarán ugyanis elindul az úszókaland elnevezésű kezdeményezés, amelynek keretében 6 és 17 év közötti gyermekek és fiatalok összesen 1.068 ingyenes tanfolyam közül választhatnak, ahol nyári intenzív kurzusokon tanulhatnak meg úszni.

Idén is lesz úszókaland Bécsben

Forrás: Stadt Wien/MA44



A kezdeményezés ezúttal nem a hivatalos szervek ötlete volt, hanem azon bécsi fiataloké, akik a Just Wienerberg ifjúsági központ látogatói. Ők egyéni javaslatokkal élve terjesztették be az ötletet a város által kiírt "Gyermek- és Ifjúsági Millió" program keretében. A 2021-ben indult program kétévente egy-egy millió eurót különít el kifejezetten arra a célra, hogy a Bécsben élő 5 és 20 év közötti fiatalok saját ötleteiket megoszthassák és ezt egy közösségi szavazásra benyújthassák. A legutóbbi körben 148 ötlet érkezett be, amelyek közül 49 került elbírálásra.

Több mint 4.700 gyermek és fiatal szavazott online, és végül 10 projekt kapott támogatást – köztük az ingyenes úszókaland is.

Bettina Emmerling alpolgármester kiemelte, mennyire fontos figyelni a gyermekek ezen időtöltési igényeire és reagálni rájuk. - Ez a projekt kiváló példája annak, hogyan képes az aktív döntési és javaslati részvétel életet formálni, hiszen nemcsak képességeket fejleszt, hanem önbizalmat, biztonságérzetet és a közösségi tudatot is erősíti - hangsúlyozta az alpolgármester.