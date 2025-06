Óriási különbségek vannak az üzemanyagárakban – akár egy ezrest is spórolhat!

A 95-ös benzin átlagára jelenleg: 586 Ft/liter, míg a gázolajé: 581 Ft/liter és egyelőre nem is várható változás. A töltőállomások árai között viszont akár több mint 20 forintos különbségek is lehetnek, az olcsóbb üzemanyag reményében sokaknak ha arra visz az útjuk, vagy a közelben élnek, még a vármegyehatárt is megéri néha átlépni.

Egyáltalán nem mindegy, hogy hol tankolja tele üzemanyaggal az autóját Fotó: Shutterstock

Mutatjuk hol a legolcsóbb az üzemanyag Szombathely 50 kilométeres vonzáskörzetében!

A holtankoljak.hu adatai szerint Zalaegerszegen: a Teskándi úton (565 forint/06.03.), a Balatoni és a Türjei úton (576,9 forint/06.03.), Körmenden a Sport utcában (577 forint/05.23.) és Celldömölkön a Kolozsvár utcában (577 forint/05.19.) a legolcsóbb a benzin a környéken, miközben Szombathelyen van olyan töltőállomás, ahol 587,9 forintért adnak egy litert.

Gázolaj esetében Zalaegerszegen: a Teskándi úton (561 forint/05.29.), a Zrínyi Miklós utcában (566 forint/05.30.), a Gazdaság úton (567 forint/05.28.), a Szőlő úton (568 forint/05.26.), Celldömölkön a Kolozsvár utcában (571 forint/05.25.) és Körmenden a Sport utcában (572 forint/05.13.) tankolhatunk a legolcsóbban, miközben Körmenden van olyan kút, ahol 582,9 forint egy liter, vagyis mindkét üzemanyagtípus esetében több mint 20 forintos a különbség a legolcsóbb és a legdrágább változat között, ami egy teletank esetében már több mint egy ezrest jelent.