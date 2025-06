Az első trimeszter végén járunk - Folytatjuk várandós kismamáknak szóló sorozatunkat!

A várandós kismama igazán megtapasztalhatja, hogy az idő milyen gyorsan szalad. Hiszen még alig történt, hogy az első ultrahangvizsgálat után kavargó érzelmekkel kilépett a rendelőből, hogy néhány hét múlva másoknak is elmondta az örömhírt. Talán még maga sem szokta meg igazán a gondolatot, hogy gyermeket vár, és a 12. hétre máris az első trimeszter végén járunk.

Várandósság: az első trimeszter végén fontos, hogy megtörténjen az első ultrahang-szűrővizsgálat, lehetőleg kiegészítve a kromoszóma-rendellenességek biokémiai, vérvételből történő szűrésével. Forrás: Shutterstock

Várandósság hétről hétre: 11-12. hét

– A 12. héten a méh növekedése már egy nőgyógyász szakorvosorvos számára egyértelműen tapintható, és a leleteken a kismama a „férfiökölnyi méh” kifejezéssel is találkozhat. A nem terhes állapotban körte formájú méh ekkor már teljesen gömb alakot ölt, bár ezek a változások a kismama számára még mindig észrevehetetlenek.

A 11. héten az embrió mérete, pontosabban az orvosok által ultrahanggal mért ülőmagassága, mely ténylegesen a fej és a törzs mérését jelenti, 44-45 milliméter, a 12. héten 56-69 milliméter.

A 12. hét végére a legérzékenyebb szakasz lezárul, de továbbra is hatással lesz a magzatra mindaz, amit az anya eszik, amilyen életformát folytat, amilyen környezetben mozog. Az anya és magzatának egészsége szorosan összefügg. Fontos mind az anya, mind az őt kísérő orvosok és védőnő részéről figyelmet fordítani nemcsak a legszélesebb körben ismert káros tényezőkre, mint az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a röntgensugárzás, de fontos felhívni a figyelmet a stressz, a túlsúly, az elbillent, kóros cukorháztartás anyára és magzatra gyakorolt negatív hatására is. Az orvosok a 12. hétig a fejlődő új életet embriónak, a 12. héttől pedig már magzatnak nevezik. Innentől a vetélések száma, esélye is jelentősen csökken – mondja Gácsi Katalin, a Markusovszky-kórház orvosa.

Úgy folytatja: – Itt, az első trimeszter végén fontos, hogy megtörténjen az első ultrahang-szűrővizsgálat, lehetőleg kiegészítve a kromoszóma-rendellenességek biokémiai, vérvételből történő szűrésével. Jelenleg széles spektrumban elérhetőek a különböző szűrési skálával rendelkező tesztek, melyek között a várandós elveszve, összezavarodva érezheti magát. Melyiket válassza? Milyen árban és szűrési spektrumban lenne ideális számára tesztet választani? Az édesanya, aki születendő gyermekéért mindent megtenne és minden áldozatot meghozna, hogy a lehető legnagyobb biztonságban jöhessen a világra, jogosan érezheti elveszve magát a sokféle árban és név alatt megtalálható szűrőcsomag között. Javasolt, hogy a pár ne egyedül vagy az interneten olvasottak alapján próbáljon választani és foglalni időpontot ultrahangra és vérvételre. Jó, ha ebben szakember segítségét kérik, aki jártas az ultrahangvizsgálatok, genetika területén, esetleg a választott gondozó orvos kér időpontot és irányítja a leendő szülőpárt a megfelelő szakemberhez, aki fel tudja mérni a rizikót a kismama esetén, és e szerint irányítani őt a megfelelő vizsgálatra, szükség esetén, például 35. életévet betöltött édesanya esetén genetikai tanácsadásra is. Egy ilyen szakember támaszt, és lelkileg is biztonságot adhat, irányt mutathat az édesanya számára, akiben ebben az érzékeny időszakban akár egy nem jól értett szó is szorongást, bizonytalanságot válthat ki.