Június 7-én gyűlt össze a falu apraja-nagyja Váton: focibajnokság, kulturális és szórakoztató programok várták a helyieket a hagyományos falunapon az önkormányzat szervezésében. A szombati eseményen Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is részt vett.

Falunap Váton: Pup József polgármester és Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen

Fotó: VN/Koszorú Mihály

Tovább erősödött az összefogás Váton

- Váton az idei falunap is tovább erősítette az összefogást. Arról is beszámolhattunk az elmúlt év történései kapcsán, hogy az egyház révén biztosított lesz az iskola működése, az egyházmegye emellett óvodát is indított, valamint megújult a Vát és Vasszilvágy közti út - mondta el érdeklődésünkre Ágh Péter.