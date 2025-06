VÉDA-rendszer: ha erre nem figyelsz ugorhat a jogsid

Elhoztunk egy tévhitet a bama.hu oldaláról, hogy segítsünk olvasóinknak a felesleges problémák elkerülésében az utakon. A VÉDA-rendszer intelligens kamerarendszerét sokan nem ismerik, hiába működik már egy évtizede hazánkban is. Az egyik legfrissebb ilyen félreértés szerint, ha egy adott útszakaszon ideiglenesen sebességkorlátozást vezetnek be – például karbantartási munkák miatt –, a kamerarendszer állítólag továbbra is a korábbi, magasabb sebességhatárt veszi alapul. Ez azonban nem felel meg a valóságnak.

Több tévhit is terjeng a VÉDA-rendszerrel kapcsolatban.

Forrás: Vida Márton Péter

VÉDA-rendszer: követik a változást

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának tájékoztatása szerint a sebességellenőrzés során mindig figyelembe veszik az aktuális forgalmi rendet. A helyileg illetékes rendőri egységek rendszeresen ellenőrzik az adott szakaszra vonatkozó közlekedési szabályokat – akár a közútkezelő bejelentése alapján, akár saját észlelés nyomán. Ennek megfelelően a VÉDA rendszer is frissítésre kerül: az ideiglenes szabályozásokat beállítják a rendszerben, majd a munkálatok végeztével visszaállítják az eredeti értékeket.

A rendszer figyeli az övhasználatot, sőt azt is, ha épp a telefonunkat nyomkodjuk vezetés közben, valamint azt is észreveszi, ha a forgalmi engedélyünkkel nem stimmel valami. És a rengeteg büntetőpont miatt még akár a jogosítványunk is ugorhat.

