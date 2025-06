Szombathelyi az év vasi védőnője, ők kaptak életműdíjat a VI. Vasi Védőnők Napján - fotók

A Várva Várt Alapítvány oszlopos tagjaként aktívan segíti a kritikus anyagi, családi vagy más körülmények miatt nehéz helyzetbe került anyákat, családokat. Mindennapjait a HIT, a REMÉNY és a SZERETET vezérelte. Számára a védőnői hivatáshoz a legszükségesebb volt a szeretet, és kolléganői is ezt a mintát szeretnék tovább vinni a jövőben a hivatásuk gyakorlása során.

Vikmon Lászlóné Olgi

Vikmon Lászlóné Olgi Pápán töltött gimnáziumi éveit követően került a Budapesti Állami Védőnőképzőbe, ahol képesítését megszerezte. Pályakezdőként Mezőlak-Mihályháza-Békás településein helyezkedett el, majd két évet az alsósági védőnői körzetben dolgozott. Ezt követően került a Nagysimonyi védőnői körzetbe, ahol 3 települést (Nagysimonyi, Tokorcs, Kemenesmihályfa) látott el. Az itt töltött évtizedeit követően 2007-ben vonult nyugdíjba.

Pályafutása alatt aktívan tevékenykedett, gondozta a családokat, szívesen munkálkodott a hozzá tartozó két óvodában és két iskolában is. Rendszeresen tartott baba-mama klubot, egészségnevelési foglalkozásokat, szervezett Mikulás ünnepélyeket a körzet gyermekeinek. Karitatív tevékenységet folytatott, családsegítői feladatokat látott el. Több védőnőt indított el a pályán. Szakmai munkásságát Miniszteri Elismeréssel is díjazták. 2004-ben Vas Megye Szolgálatáért Gyermek és Ifjúságvédelmi tagozata díjban részesült. Mindemellett lakóhelyén, Kemenesmihályfán a képviselő-testület tagja volt, többek közt alpolgármesterré is választották, továbbá civil szervezetek aktív tagja még ma is. Nyugdíjazását követően is tevékeny maradt, nyugdíjasklubot alapított.

Olgi nénire mai napig jó szívvel emlékeznek a családok. Kiegyensúlyozott, nyugodt természete, szakmai elhivatottsága nyomott hagyott az emberekben. Elkövetkezendő évtizedeire minden jót, elsősorban jó egészséget kívánunk!

Az Év Vasi Védőnője

Bodorkós Gerda

Bodorkós Gerda a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségügyi Gondozás és prevenció szak védőnői szakirányán szerezte meg védőnői végzettségét. Tanulmányai befejezése után 2011-ben kezdett területi védőnőként dolgozni. 14 éve gondozza a körzetében élő családokat, segítve őket a harmonikus családi légkör megteremtésében. Munkáját nagy körültekintéssel, magas színvonalon végzi, elhivatottság, segítő szándék jellemzi. Kolléganőivel segítőkész és kiegyensúlyozott a kapcsolata. Nagyon jól alkalmazkodik, nyitott a védőnői hivatás új kihívásaira. Oktató védőnőként a hallgatók szakmai tudásának elmélyítését is segíti.