Ezzel nem közlekedni, vonulni kell – ilyen volt a veterán piknik Sárváron (fotók, videó)

A forróság sem szegi a gyerekek kedvét, a szökőkút melletti téren vidáman gurulnak az elektromos kis járművekkel. Néhány száz méterre innen egy egész más világba csöppenünk, az árnyas fák alatt a hűvösben már a lábbal hajthatós kisautó a menő, sőt: látunk egyet a LADA szamara tetőcsomagtartóján is - indulásra készen. Ugyancsak indulásra kész a Trabant is, amelynek műszerfala puritán a mai autókhoz képest, de amely egykor bizonyára sokszor megtette a magyar tengerhez vezető utat – a csomagtartóján a hatalmas, családi bőrönd és az úszógumi is megfér egymás mellett. Immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg a veterán pikniket a sárvári Nádasdy-vár parkjában. Több száz autó- és motorcsoda gyűlt össze.

Családias hangulat a Veterán Pikniken

Fotó: Cseh Gábor

Az Újkéren élő Rákóczi Tibor például egy angol, jobbkormányos autóval érkezett. Az 1500 köbcentiméteres Riles három és fél éve került hozzá Németországból. Az autó felújítása két évig tartott: az alsó részétől kezdve a fényezésig mindent maga csinált, új a belső kárpit és a kormány is. Tibor elárulta: mindig tetszettek neki az angol autók, ráadásul ehhez mindent lehet kapni sárvédőtől az utolsó csavarig.

Veterán Piknik Sárváron: az ország több pontjáról érkeztek kiállítók

Fekete Róbert Sopronból egy 1930-as évjáratú Citroen C4-el jött Sárvárra. Azt mondja, már régóta szemezett a vászontetős járművel, amely néhány éve Belgiumból került Magyarországra, tavaly óta pedig az ő tulajdona. Meséli:

Egész mást vezetési stílust igényel. Ezzel nem közlekedni, hanem vonulni kell. Nem kell vele gyorsan menni, előzni, nagyot fékezni. Jó látni, hogy az arra járóknak mosolyt csal az arcára

A helyi Varjú Zoltán tíz motorját is kiállította a pikniken, az egyik legbüszkébb a Danuviákra: mind a három gyári színskálában sikerült felújítania őket. Az 1988-as évjáratú MTZ motorkerékpárral a mai napig dolgozni járt, a lánya kedvence pedig egy Simson. A rossz, rozsdás állapotú kétkerekűeket sok munkával, volt, amelyiket több év alatt hozta rendben. Kérdésünkre elárulta azt is: motorozni vagy motort szerelni szeret-e jobban.

- Nagy élmény, amikor már ki lehet próbálni, de hatalmas öröm az is, amikor már látszik, a sok fémtisztára pucolt, újrafestett alkatrészből bizony motor születik. Ilyenkor szó szerint visszajön az ember életkedve

- fogalmaz.

A veterán piknik fő látványossága ezúttal is a felvonulás volt.