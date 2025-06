Minden szempontból felkavaró videó készült egy síró kisfiúról! - Helyszíni riport Kemenesmihályfáról

Lehangolta a Kemenesmihályfán élőket a negatív médiafigyelem

A kemenesmihályfai óvodába alig több mint harminc gyerek jár, rájuk összesen heten vigyáznak, közülük hárman – köztük az igazgatónő – óvónők. A történtek és az általa vetett hullámok mindenkit nagyon megviseltek, ezért a polgármester ezúton is köszöni nekik, hogy ilyen hatalmas nyomás mellett is tisztességgel helytállnak. Szükségük is van erre a helytállásra, hiszen éppen most, pénteken van náluk a ballagás.

De nemcsak az óvoda kicsi, a település is az. Pénteken délelőtt az alig több mint félezer lelket számláló faluban, csak néhány emberrel futottunk össze, akik kimondottan lehangoltak voltak, hogy egy ilyen hír miatt kerültek reflektorfénybe.