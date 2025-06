Pusztító viharral robbant be a nyár! - Komoly károkat okozott Vasban az ítéletidő - fotók, videók

Szabó Barna, Körmend polgármestere 14.00 óra előtt pár perccel a városháza ablakából vette észre a közeledő felhőt

Forrás: Szendi Péter

Szabó Barna, Körmend polgármestere 14.00 óra előtt pár perccel a városháza ablakából vette észre a közeledő felhőt, ami nem érte váratlanul, mivel előre jelezték a vihart, de arra ami néhány percen belül bekövetkezett, nem számított. Az ég elsötétült és itt is orkán erejű szél és vízszintesen hulló özönvízszerű eső csapott le a városra, volt benne jég is, de abból inkább az említett környékbeli falvak kaptak, nekik főleg a vízből és a szélből jutott. A polgármester mikor látta, hogy ennek bizony fele sem tréfa, autóba pattant és tett egy kört a városban, hogy saját szemével is meggyőződhessen arról, mekkora a pusztítás és hol van a leginkább szükség a segítségre. Első körben a városgondnoksággal és a katasztrófavédőkkel vette fel a kapcsolatot, gyorsan egyeztették is, kinek hova kell a legsürgősebben kimennie. A helyzetet nehezítette, hogy szerencsére csak rövid időre, de sok helyen elment az áram náluk is. Mindkét szervezet elkövetkező néhány napja a kárelhárításról szól majd, de az útra dőlő és a közvetlen vészhelyzetet előidéző kettétört, szél által kicsavart fákat már eltávolították és ami a legfontosabb, személyi sérülés egyáltalán nem történt. A katasztrófavédelemhez a vihar után fél órával már vagy húsz bejelentés érkezett, azóta értelemszerűen csak nőtt ez a szám. A vihar a dühét itt nagyjából negyedóra alatt tombolta ki, utána is sötét volt még sokáig és az eső is esett, ám az már minden tekintetben szokványosnak volt tekinthető. Tizenöt percig viszont tényleg tomboltak az elemek, többen úgy nyilatkoztak, hogy Körmenden soha korábban nem tapasztaltak még csak hasonlót sem, volt akinek az ablakát egyszerűen benyomta a szél és mikor percekkel később hazaért, még jég borította a nappalit. Az érintett településeken természetesen nemcsak a kárfelmérések kezdődtek meg, de a biztosítók vonalai is izzanak most néhány napig.